FETÖ'nün 'izdivaç' ablasının mesajları deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün avukat yapılanması kapsamında avukat Özge Elif Hendekçi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan ve gönderildiği mahkemece kabul edilen 25 sayfalık iddianamede, sanığın FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 17 Ağustos 2017'de gözaltına alındığı, 23 Ağustos 2017'de ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anlatıldı.

Sanık Hendekçi hakkında 2017 yılı içerisinde emniyete gelen ihbara yer verilen iddianamede, ihbarda, "Hendekçi'nin FETÖ'cü olduğu, örgüt evlerinde kaldığı ve ByLock programı kullandığı" bilgisine yer verildiği belirtildi. Soruşturma sürecinde sanık Hendekçi'nin annesi adına kayıtlı hat ile 26 Aralık 2014'ten itibaren ByLock programını kullandığı anlatılan iddianamede, soruşturmada yer alan başka bir şüphelinin, Hendekçi hakkındaki beyanlarına da yer verildi. Söz konusu şüpheli, Hendekçi'nin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'i savunur nitelikte söylemlerde bulunduğunu, ByLock programını kullandığını söyledi.

İddianamede, Hendekçi'nin ifadesinde, ByLock programını kullanmadığını ve örgütle iş ilişkisi dışında irtibatının olmadığını iddia ettiği kaydedildi.

KURTULMAK İÇİN HAMİLE KALIN

Ülke çapında FETÖ soruşturmaları kapsamında, kadın şüphelilerin çoğu kez operasyon ve soruşturma zamanlarında hamile olduklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, örgütün insani ve vicdani bir durum olan hamilelik olgusunu kullanarak, evli olanlara, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden kurtarmak yahut daha hafif şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla hamile kalmaları talimatı verdiği vurgulandı. Sanık Hendekçi'nin gözaltına alındığında hamile olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin nüfus kaydı incelendiğinde 22 Ocak 2017'de evlendiği, 10 Mart 2017'de ise yaklaşık 1,5 ay sonra boşandığının tespit edildiği anlatıldı.

Hendekçi'nin evlenip hamile kalmasının ByLock programını kullanması nedeniyle ağır soruşturma tedbirlerinin uygulanmamasına, uygulanması halinde de mağduriyete dair örgüt propagandasına yönelik (tutuklama) örgütsel taktik ve strateji kapsamında gerçekleştiğinin değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, dava dosyasında sanığın ByLock yazışmalarına ve gruplarına ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi.

İddianamede, sanık Özge Elif Hendekçi'nin, söz konusu ByLock yazışmalarında, avukatlık görevi yanında aynı zamanda irtibatlı olduğu şahıslara ilişkin örgütsel evlilikleri organize misyonunun da kendisine verildiği, yazışmaların çoğunlukla bu minvalde olduğunun görüldüğü kaydedildi. İddianamede, sanığın bu nedenle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BYLOCK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasında yer alan sanık Hendekçi'nin diğer örgüt üyeleri ile ByLock yazışmalarından bazıları şöyle:

- “Bu kızımız çok iyi bir kız...ama malum yaşı biraz büyüdü. Artık evlenmesi lazım”

- “Başörtüsünü açar mı ? Açarsa tc lazım açamazsa benim bulmam zor Özge”

- “Yine aklımda bulunsun ama Ankara'da şakirt biri varmış. Abiyle bi konuşacaklar ne dersin”

- "Reyhanın eşi birimde”

- “Başörtüsü açmayacaksın bölgede olan biri olu mu demiş”

- “Rimeli sürüp pantolonumu giyip gelirim”

- “Merhaba Özge, Konya'dan olan biri var. Sana bahsettiğim vardı ya o küçük”

- “Çocuk birkaç yaş küçük olsa diyo”

- “Zamanın şakirdi işte..”

- “Başını açarsa ve maddiyat önemli değil derse birime sorabilirim.”

- “Kakaodan beni ekle kimliğim, kutakilu”

- “Sana bir kurban gönderiyorum”

- “Boy, kilo, ve resim ayrıntılarını yollayacağım”

- “Abla bu arkadaşı bölgeye versen...başını açamaz ama izdivacı önemli. Ailesi bastırıyormuş dışardan biri olsun istemiyormuş”

- “Meslek farketmez, vazife yapmış biri”

- “Gönderdiğin kızı verdim birşey çıkar....”

- “Erzincanlı, Hukuk mezunu, doğulu Kürt olabilir sıkıntı yok. Başörtüsü açılması gerekiyorsa olur”

- “Esmer olursa iyi olurmuş illa kriter istenirse bu olsun dedi”

- “Ceza notu simli dökümanın tüm avukat abiler ile tüm tutuklu sanıklar ile paylaşılması gerekmektedir”

Dava dosyasında, sanığın ByLock'ta bulunduğu grupların yanı sıra aralarında avukat, polis ve kamu görevlilerin de bulunduğu “ByLock arkadaşları” da yer alıyor. Bu arada sanık Hendekçi, bir dönem FETÖ'nün yasa dışı dinleme davasında sanık polislerin avukatlığını da yapıyordu.