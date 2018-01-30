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FETÖ'nün ilaçcısı tutuklandı

Kayseri'de FETÖ/PDY örgütünün ilaççısı emekli işçi Abdurrahman Selçuk (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma aşamasında Selçuk'tan ele geçirilen ilaç ve göz ameliyatında kullanılan malzemeleri Tanzanya'da bulunan FETÖ'cülere ait bir göz hastanesine götürdüğü anlaşıldı.

30 Ocak 2018 Salı 20:41
FETÖ'nün ilaçcısı tutuklandı

Kayseri'de TELEKOM'dan emekli olduktan sonra Tanzanya'da bir tuğla fabrikasında çalışmaya başlayan, Abdurrahman Selçuk, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin Kayseri merkezli 5 ilde başlattığı FETÖ/PYD soruşturmasında 4 gün önce gözaltına alındı. Emekli işçinin, evi ve bağ evinde yapılan aralamalarda FETÖ/PDY'nin Tanzanya'da işlettiği özel bir göz hastanesine götürülmek üzere çok sayıda ilaç ve göz ameliyatı malzemesi ile örgüt lideri Fetö tarafından yazılmış kitap ve dergiler, dijital materyaller ve çok sayıda doküman ele geçirildi.  Abdurrahman Selçuk, TEM Şubesinde yapılan sorgusunda, göz ilaçları, göz mercekleri ve ameliyat malzemelerini sipariş üzerine Tanzanya'ya götürdüğünü söylediği öğrenildi. Örgütün ilaççısı olduğu belirtilen Selçuk, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde nöbetçi hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:41
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