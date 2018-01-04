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FETÖ'nün 'Hazinedar'ı CHP'li belediye

CHP'li Beşiktaş Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında belediyede görevli Halime Şahin de ifade verdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 08:28
FETÖ'nün 'Hazinedar'ı CHP'li belediye

Savcılığın CHP'li Beşiktaş Belediyesi ve Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında yürüttüğü soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında belediyede görevli eski İhale Komisyonu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Heyecan Halime Şahin de ifade verdi.

"İpek Holding'den satın alma yapmadığım, Bank Asya'dan da krediye onay vermediğim için işten çıkartıldım" diyen Şahin'in savcılığa verdiği ifade şöyle:

YASAKLI KİŞİ İHALEYE GİRDİ

"124 adet sürücü ve 179 araçla sürücülü araç kiralama ihalesi için salona çağrıldım. İhaleye dört firma katılmıştı. İki firma çekilirken, bir firmanın da teminat mektubu olmayınca ihale belediyenin şirketine kaldı. Belediye şirketi Beltur adına ihaleye katılan kişinin Engin Ertaç olduğunu öğrendim. Ertaç yasaklı olduğu için kendi şirketiyle ihaleye katılamıyordu. İhale şartnamesini de Ertaç hazırladı.

Defterdar Mehmet Sinan Koraltan ileride herhangi bir sorun olmaması için katılımcı olmak istedi ancak Hazinedar'ın kayınbiraderi Yüksel Özgür Yavuz onu belediyeden kovdu. Komisyon üyelerini ve onların akrabaları da Yavuz tarafından tehdit edildi."

YURTDIŞI YASAĞI VAR

Murat Hazinedar'a 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında yurt dışını çıkış yasağı getirilmişti.

KAMU KAYNAKLARI YAĞMALANDI

"Başkana konunun hassasiyetini izah etmeye çalıştığımda, Beşiktaş'a farklı hizmet etmek istediğini; ihale kapsamının bu nedenle geniş olduğunu, komisyon üyelerinin sorun çıkarmadan kararı imzalamalarını emretti. Özgür Yavuz tarafından kapalı zarfla tarafıma ulaştırılan ihale koşulları ile yine kendisi tarafından imzalanarak uygulamaya konulan sözleşme kapsamı farklıdır. Bu farklılıklarla kamu kaynakları yağmalandı."

FETÖ YÖNTEMLERİYLE MOBBİNG UYGULADILAR

İhaleye direndiği için kayınbirader Özgür Yavuz tarafından tehdit edildiğini de söyleyen Heyecan Halime Şahin yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Hazinedar'a komisyon başkanlığı görevinden alınmamı istedim. Bana "İstediğim imzaları atmayacaksan ne işe yarayacaksın" dedi. Ardından tüm FETÖ'cü yöntemleri kullanarak karalama, mobbing, sahte belge düzenleme, hukuksuz işten atma, siber suç oluşturma girişimleriyle beni susturmaya çalışmışlardır. O dönem yaşadıklarımı ve aldığım tehditleri Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu, İçişleri Bakanlığı kurumları ve savcılıklara bildirdim." (Takvim)

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 08:28
  1. CHP
  2. Beşiktaş
  3. FETÖ
  4. Beşiktaş Belediyesi
  5. Murat Hazinedar
  • TalhaTalha30 dk önce
    Fetocularin hepsi birer hain ve kahpe namerttir.....
  • AkinciAkinci31 dk önce
    Bu fetocularin hic birine acimamak lazim kardes,bunlar ulkenin aleyhine her turlu pisligi yerler bunlarin hepsi birer hain....
  • AlperAlper40 dk önce
    Chp ne istedilerde vermedi. Ergenekonda feto hakimleri akp milletvekillerini haksiz iceri atti
  • AbdullahAbdullah50 dk önce
    Ilginc olan daha once bunlarin yasandigi donemde savciliklara ve diger kurumlara bildirdim diyor baskan yard,
  • Müslüm BabaMüslüm Baba1 sa önce
    Tüm belediyelerde adamcılık var. Tüm belediyeler incelenmeli
  • Ne bitmez bir ihanet cetesiymis be!Ne bitmez bir ihanet cetesiymis be!1 sa önce
    Bu fetoculeri Allah kahretsin her nerederlerse Allah belalarını versin. İnşaallah iki yakalari biraraya gelmesin. Şimdiden akla hayale gelmeyen Butun pis isleri koordine ettiklerini düşünüyorum. Aman milletim çoluk cocuğunuza sahip Çıkın. Onun bunun maskarası olmayalım.
  • BekirBekir1 sa önce
    chp demek yalan dolan yagma talan demek chp nin oldugu yerde bereket olmaz ot bitmez tuyu bitmemis yetimin hakkini yer dogmamis cocugu borclandirir.Millit chpli vekillerin 2 trilyonluk faturasi ve 7500 km km yol faturasini unutmasin bunlar genclere cok iyi anlatilsin...
  • Fatih Fatih 1 sa önce
    CHP klasiği, değişen birşey yok
  • Adsız.Adsız.1 sa önce
    Fetö,münafıklardan kurulu bir istihbarat ve infaz örgütüdür.....Allah cc münafıkları kahretsin....Tabandan tavana münafıklar sürüsüdür.....Kırmızı butona bakın kaç münafık var anlarsınız....
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