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FETÖ’nün Hazinedar’ı

FETÖ ile kol kola girerek her türlü kirli muhalefeti çeviren CHP’nin belediye başkanlarının hain örgütle olan işbirlikleri bir bir deşifre oluyor.

06 Ocak 2018 Cumartesi 03:22
FETÖ’nün Hazinedar’ı

FETÖ ile kol kola girerek AK Parti hükümetini zora sokmak için her türlü kirli muhalefeti çeviren CHP’nin belediye başkanlarının hain örgütle olan işbirlikleri bir bir deşifre oluyor. Önceki gün Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden FETÖ üyesi olmak gerekçesiyle uzaklaştırılan CHP’li Murat Hazinedar’ın, eli kanlı örgütle olan ilişkileri şaşırtıyor.

DARBEDEN BİRGÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞTI

FETÖ’nün 15 Temmuz akşamı giriştiği hain darbe teşebbüsünden bir gün önce Beşiktaş Kaymakamlığı’na yazı yazarak yurt dışına çıkmak için izin istediği ortaya çıkmıştı. Pensilvanya’daki İblis’in beyinlerini yıkadığı FETÖ’cü hainlerin 248 vatandaşımızı şehit ettiği ve binlercesini yaraladığı darbe girişiminden bir gün önce yurt dışına çıkan Hazinedar’ın bu seyahati, kafalardaki soru işaretini iyice artırmıştı.

Akabindeki süreçte FETÖ ile olan kirli ilişkileri sürekli olarak kamuoyunun gündemini meşgul eden Hazinedar’a 2016’nın Ağustos ayında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. İstanbul’da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Hazinedar’a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Pasaport Şube Müdürlüğü’nce de pasaportuna tahdit konulan Hazinedar’ın sınır kapıları ve havalimanlarından yurt dışına çıkışı engellenmişti.

YOLSUZLUK İDDİALARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Hazinedar, yolsuzluk iddialarıyla da gündemden bir türlü düşmedi. 30 Mart 2014’teki seçimlerde CHP’den Beşiktaş Belediye Başkanı seçilmesinin öncesinde üzerine kayıtlı yalnızca iki gayrimenkul bulunan Murat Hazinedar’ın, başkanlığının henüz ilk yılında boğaz manzaralı 5.5 milyonluk villa ve piyasa değeri 10 milyon olan arazi satın aldığı belirlenmişti.

O DA İLGEZDİ’NİN İZİNDE

Başkan Hazinedar, Battal İlgezdi’nin izinden giderek belediye başkanlığı sürecinde eşi Özlem Hazinedar’a da 750 bin TL’lik son model bir cip aldığı kaydedilmişti. Hazinedar Başkan, kendisi ve eşi Özlem Hazinedar’ın yüzde 50 ortak hissedarı olduğu arsanın piyasa değeri 4-5 milyon lira civarında iken söz konusu arsanın değerini katlamak için de Beşiktaş Belediyesi’nden jet kararla imar izni verdiği tespit edilmişti.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL

 

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 03:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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