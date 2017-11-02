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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subayların imamı olduğu belirtilen Gürdal T. Ankara'da yakalandı.
02 Kasım 2017 Perşembe 20:49
AYRINTILAR GELİYOR…
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 20:49
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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