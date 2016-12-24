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FETÖ'nün gizli tüneli ilk kez görüntülendi!

FETÖ'nün İzmir'deki eski okulunun altındaki gizli tüneli ilk kez görüntülendi. FETÖ'nün eski okulundaki gizli tüneli ilk kez YapBoz ekibi tarafından deşifre edildi.

Eklenme: 24 Aralık 2016, 22:49
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