FETÖ'nün Fas'taki okulları kapatılıyor

Fas İçişleri Bakanlığının bu gece itibariyle ülke içindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bütün okulları kapatma kararı aldığı öğrenildi.

FETÖ'nün Fas'taki okulları kapatılıyor
Eklenme: 05 Ocak 2017, 23:52
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Fas İçişleri Bakanlığının resmİ açıklamasının ilerleyen saatlerde devlet televizyonu aracılığıyla duyurulması bekleniyor.
Fas hükümeti ile Türkiye arasında bir süredir yürütülen görüşmelerin ardından Fas İçişleri Bakanı Mohamed Hassad tarafından okulların kapatılması ile ilgili karar imzalandı.

Alınan bilgiye göre Fes, Meknes, Tanca ve Kazablanka'da bulunan FETÖ'ye ait dört okulun kapatılması ile ilgili hükümet kararının okul yöneticilerine iletilerek bir ay içerisinde ülkeyi terk etmeleri istenecek. 

 
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