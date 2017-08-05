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'FETÖ'nün esnaftan sorumlu imamı' yakalandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, örgütün esnaftan sorumlu imamı olduğu belirtilen M.A.'yı (38) İzmir'de yakaladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:38
'FETÖ'nün esnaftan sorumlu imamı' yakalandı

FETÖ'nün Çanakkale'deki esnaftan sorumlu imamıyken, Aralık 2015'te, polisin gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonları sırasında adı deşifre olunca örgüt tarafından Çan İlçe imamı olarak görevlendirildiği belirtilen M.A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak M.A., kayıplara karışarak izini kaybettirdi.

Çanakkale Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla yeri tespit edilen M.A., bugün saat 06.00'da düzenlenen operasyonla, İzmir'de sahte kimlikle yakaladı.

Çanakkale'ye getirilen M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.A.'nın adının deşifre olduğu 2015 yılına kadar Çanakkale'deki esnaflardan yüklü miktarda himmet adı altında para topladığı öğrenildi

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:38
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