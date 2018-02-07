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FETÖ'nün eski 'emniyet imamı' ilk kez gözaltına alındı

Bir dönem FETÖ’nün “Emniyet imamı” olan Kemalettin Özdemir, FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli olarak ilk defa gözaltına alındı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:28
FETÖ'nün eski 'emniyet imamı' ilk kez gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’ne yönelik soruşturması kapsamında Özdemir dün gözaltına aldı. Özdemir, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Özdemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FETÖ’ye yönelik sürdürülen çok sayıda soruşturmada ve çatı ana davasında tanık olarak dinlenilen Özdemir’in şimdiye kadar şüpheli olarak ifadesine başvurulmamıştı. Özdemir FETÖ çatı ana davasının iddianamesinde tanık sıfatıyla yer almıştı.

'İLK EKİPTENİM'

Özdemir katıldığı programlarda cemaatin Emniyet içinde yayılmasını sağlayan ilk ekipten olduğunu anlatarak “1980’de ‘Emniyet imamlığım’ başladı denebilir. Arkadaşlara sohbet verirdik. O dönemde dinleme, soru çalma falan yoktu. O dönem güzel bir dönemdi. Polisler çok soru sorardı. Mesela ‘Ailemizi Emniyet'in tahsis ettiği araca bindirebilir miyiz?’ diye sorarlardı mesela. O dönemde imamlık çok zevkliydi. Onlara ‘Sizin gibi düşünen arkadaşlar varsa onlar da gelsinler’ dedik. Öyle de oldu. Gerçek manasıyla o dönem gerçekten imamlık mevcuttu” demişti.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:28
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Turgut Özal Üniversitesi

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