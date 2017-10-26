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FETÖ’nün Endonezya sorumlusu itirafçı oldu

FETÖ’nün yurtdışı yapılanması kapsamında yakalanan, örgütün Endonezya’daki üst düzey sorumlularından Hakan İslamoğlu itirafçı oldu.

26 Ekim 2017 Perşembe 09:18
FETÖ’nün Endonezya sorumlusu itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir tarafından şüpheli Hakan İslamoğlu hakkında hazırlanan sevk yazısında şüphelinin FETÖ’nün Endonezya’daki yapılanmasının önde gelen isimleri arasında olduğu, yapılan soruşturma kapsamında alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, örgütün bu ülkedeki yapılanması hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği belirtildi.

Savcı Eldemir, İslamoğlu’nun itirafçı olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği de İslamoğlu’nu adli kontrol şartıyla bıraktı. Alınan bilgilere göre İslamoğlu ifadesinde Endonezya’da Kaynak Holding temsilcisi olduğunu, 2004 - 2007 yılları arasında Kemalettin Özdemir’in bu ülkeye gelerek sohbetler düzenlediğini ifade etti.

İslamoğlu ifadesinde FETÖ’nün sivil imamlarından olan ve Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine katıldığı belirtilen Kemal Batmaz’ı tanıdığını, Türkiye’ye geldiğinde yapılan yemek organizasyonlarında Batmaz’ı gördüğünü de iddia etti. İslamoğlu, 80 FETÖ imamının ismini verdi. İslamoğlu'nun ABD ve Avustralya’nın aralarında bulunduğu 5 ülke imamının da adını verdiği belirtildi. İslamoğlu 50 örgüt mensubunu da teşhis etti.

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Savcı Eldemir, aynı soruşturmada gözaltına alınan Meral Kaçmaz’ı ise 'örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklamaya sevk etti. Sevk yazısında Kaçmaz’ın FETÖ’nün Pakistan’daki kadın yapılanmasını organize ettiği, Pakistan’da FETÖ/PDY’ye ait PAK-TÜRK okullarında çalıştığı anlatıldı. Kaçmaz'ın ifadesinde FETÖ’ye ilişkin suçlamaları kabul etmediği ve eşi Mesut Kaçmaz’ın ‘Candy Crush’ görünümlü yeni bir mesajlaşma programı kullandığını anlattığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 09:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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