FETÖ'nün Elazığ'daki "il imamı" da tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Türkiye genelinde "büyük bölge imamı, küçük bölge imamı, il ve ilçe imamı" olarak örgütlenmesinin Elazığ'daki yapılanması deşifre edildi.

İhbarlar ve yürütülen soruşturma neticesinde Elazığ'ın sözde "il imamı" olduğu tespit edilen A.G'nin, örgütün son dönemlerde kullandığı gizli haberleşme programları üzerinden irtibatları ortaya çıkarıldı.

Örgütün kripto yapısını yönetme faaliyetindeki A.G, bir FETÖ üyesiyle buluşacağı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.G'nin üst araması ile aracı ve evinde farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik kartları, örgütsel irtibatın sağlandığı değerlendirilen cep telefonu, sim kart, tablet, bilgisayar ve çeşitli materyal ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, "FETÖ/PDY terör örgütü kurmak veya yönetmek", "resmi belgede sahtecilik yapmak" suçlarından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.