FETÖ'nün dişçisine 15 yıl hapis istemi!

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "diş doktoru" olduğu belirlenen Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ''diş doktoru'' olduğu belirlenen Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in diş doktoru olduğu belirlenen Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın, İstanbul Çengelköy'de bulunan Özel Vizyonnet Diş Kliniği'nin sahibi olduğu, eşi ve ortağı Esma Kuriş Baştan'ın da burada doktor olarak çalıştığı yer aldı.

Kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanıldığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in diş doktoru olduğu ve sürekli Amerika'ya gittiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında her iki şüphelinin de tutuklandığı belirtilen iddianamede, şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşmanın 16 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına karar veren heyet, şüpheli Esma Kuriş Baştan'ın da tahliyesine hükmetti.

OPERASYON BU FOTOĞRAFLA BAŞLAMIŞTI

FETÖ lehine sosyal medyada paylaşımlarda bulunan NBA oyuncusu Enes Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile çekildiği fotoğrafı geçen yıl Twitter'dan yayımlamıştı. Bu paylaşımının ardından kısa bir süre sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan Öz ve Kara, Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçmıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin ardından söz konusu fotoğrafın ait olduğu yere dair ihbarı değerlendiren polis, fotoğrafın Üsküdar Çengelköy'deki Özel Vizyonnet Ağız ve Diş Kliniği'nin balkonunda çekildiğini tespit etmesi üzerine kliniğin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan gözaltına almıştı. Söz konusu kliniğin örgüt tarafından kullanıldığı ve Ali İlker Baştan'ın Gülen'in diş doktoru olduğu iddia edilerek, her iki şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.