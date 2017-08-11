FETÖ'nün devleti işgal etmeye kalktığı ilk yer

Casusluk ve ihanet şebekesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün fiili olarak devleti işgal etmeye teşebbüs ettiği ilk yer Ağrı'dır. Ağrı'da 2014'te yenilenen seçimler, FETÖ'nün zaferi ile sonuçlandı. Akabinde adım adım PKK/HDP çeteleri ile ortaklığı geliştirdiler ve Doğu ile Güneydoğu'da iç savaş çıkarmayı denediler. Şükür, bu denemenin bedelini ağır ödediler.

Terör şebekesi FETÖ'nün en tehlikeli üyelerinden ve halen tutuklu olarak ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Ahmet Pek ve Mutlu Ekizoğlu peş peşe Ağrı'da Emniyet Müdürü olarak görev yaparak şehrin sivil bürokrasisini oluşturuyorlar.

Örneğin, halen Ağrı valiliğinde, 7/24 valinin burnunun dibinde olan şahıs, Mutlu Ekizoğlu referansı ile işçi statüsünde İl Özel İdaresi tarafından işe alınıyor.

Kısa bir süre sonra Vali'nin nefes alışından dahi haberdar olacak bir konuma getiriliyor. Şahsın referans izi kaybettirildiği için valilerimiz bu tehlikenin farkında değiller.

HALEN TUTUKLU



Ağrı'daki FETÖ örgütlenmesi, Türk emniyet ve yargı sistemini kontrol altına almaya yönelik bir yapılanma idi. Örneğin, yüksek yargı mensuplarını kadın konusunda zaafa düşürme hatta evlendirme konusunun sorumlusu Ağrılıydı ve halen tutuklu.

EMNİYET MÜDÜRLERİ İMAMI...



Geçtiğimiz günlerde ajanslar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün “A Sınıfı Emniyet Müdürleri İmamı” olarak aranan Necmettin Girgin, Ağrı'nın Hamur ilçesinde haberi geçti.

Girgin'in kimliğine baktığımızda FETÖ'nün Doğu ve Güneydoğu'da iç savaş startının verilmesini sağlayan olayda kilit rol oynayan şahsın kuzeni olduğu gün gibi ortaya çıkacaktır.

HDP İTİRAZ ETTİ SEÇİMLER TEKRARLANDI



Ağrı'yı modern ve yaşanılabilir şehir yapan dönemin Belediye Başkanı Hasan Arslan, 2014'teki belediye seçimlerini çok büyük açık ara ile kazandı. Ancak, HDP'nin itirazı, daha sonra FETÖ'den dolayı tutuklanan İl Seçim Kurulu Başkanı hâkim tarafından kabul edildi. İl Seçim Kurulu'nda HDP lehine oy verip seçimin yenilenmesini sağlanmasına sebep olan BBP il Başkanı Salih Girgin olduğu belirtiliyor.

Hem Ağrı Korucular Derneği Başkanı hem de Büyük Birlik Partisi İl Başkanı sıfatını taşıyan birinin HDP'nin yanında yer alması şaşırtıcı geliyor insana değil mi?

Aslında hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü BBP İl Başkanı Salih Girgin, “A Sınıfı Emniyet Müdürleri İmamı”nın öz amca çocuğu.

FETÖ, Ağrı Belediye seçimlerinde dört bir koldan saldırıya geçti:

İl Ziraat Bankası, bir anda yıllar önceki borçlarla ilgili icra takibi başlattı.

Vergi Dairesi de yıllar öncesine ait borçların tahsiline girişip esnafın boğazına bir kement daha vurdu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'e ait olan elektrik idaresi, Ağrı'da 7/24 durmaksızın borcu olan abonelerin elektriklerini kesti, hukuk süreci başlattı.

FETÖ BİR YANDAN HDP VE PKK BİR YANDAN SALDIRIYA GEÇTİLER



Murat Karayılan, aynı dönemde örgütün televizyonuna çıkıp ismini zikrederek Ağrı Belediye Başkanı Hasan Aslan'ı ölümle tehdit etti. Bununla da yetinmeyen Karayılan, Ağrılıların HDP'ye o vermeleri yönünde açık açık tehditte bulundu.

PKK, mahallelerinde AK Partiye oy çıkması durumunda muhtarları gün ortasında ölümle tehdit etti.

Bütün bunların kayıtları devlette var. Ben de bunların neredeyse tamamının tanığıyım.

FETÖ'nün ve PKK'nın tamamen egemen olduğu şehirde seçime gidildi ve AK Parti adayı kaybetti.

Daha sonra tayin edilen vali de bürokrasideki FETÖ'cüleri temizlemeyi bırakın, devletine bağlı memurlarla uğraştı. FETÖ'cü yapılanmayı temizleyen İl Emniyet Müdürü'nü Güvenlik Toplantısına almadı.

O Emniyet Müdürü, FETÖ'nün adliye ayağına operasyon yapan ilk polis müdürü idi. Emniyet İstihbaratın ismini verdiği FETÖ bürokratlarına vali dokunmadı.

Dönemin Ağrı İl Seçim Kurulu Başkanı Hâkim, FETÖ'den dolayı meslekten ihraç edilip tutuklandı.

Ağır ceza reisi, İl Emniyet Müdürü, MİT Bölge Müdürü... Bütün üst düzey bürokratlar bugün FETÖ'den tutuklu.

Ve Ağrı'da FETÖ-PKK konsorsiyumu, devleti yerel düzlemde ilk alt etme denemesinde başarıyla çıktı. Akabinde diğer illerde “Hendek Savaşları”na hazırlık yaptılar.

Dönemin Ağrı Belediye Başkanı Hasan Aslan, maalesef Ağrı'daki FETÖ-PKK koalisyonuna kurban gitti.

Bilgileri Milat gazetesi yazarı Erdal Şimşek köşesinden paylaştı.