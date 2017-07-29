FETÖ'nün cin kovma seansları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vaaz kasetleri ve basılı kitapları üzerinden FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in 40 yıllık dini söylemini analiz etttiği raporda, teröristbaşının cincilik merakına değinildi. Gülen’in 1995 yılında İzmir’de basılan “Fasıldan Fasıla 2” adlı kitabında, “İstesek biz de cinlerle meşgul olabilir ve onları bazılarının üzerine salar hatta akılları ile de oynayabiliriz. Ama hiçbir peygamber bu yolda yürümemiş tebliğ ve irşadına bunları bulaştırmamıştır” dediği belirtildi.

Gülen’in yine üç aylık bir çalışmayla cincilik ve medyumluğun mümkün olduğunu savunduğu ifade edilerek, “İnancın Gölgesinden 1” kitabında şöyle dediği aktarıldı: “Şimdiye kadar ele almaya çalıştığımız ruhu geliştirmek suretiyle gelecek adına ruhla kontak olma… keşif ve keramet… hiss-i kable’l vuku…telepati…içten geçenleri okuma…medyumluk ve yoga… ruh ve cin çağırma gibi hadiselere her mümin muttali olabilir. Bunlar bazıları için üç aylık bir çalışmayla elde edilebilecek şeylerdir.”

Gülen’in bu sözlerini değerlendiren Diyanet uzmanları, “dinî konuşma adı altında mü’minleri, medyumluk, yoga, ruh çağırma gibi İslam’ın asla tasvip etmediği bir takım uygulamalara yönlendirmenin dinî bir dayanağının bulunmadığını” kaydetti.

Diyanet raporunda, kendine göre bir din inşa eden Gülen’in cin konusuna değindiği bir sesli vaazında, cinlerin, habis ruhların şizofreniye yol açabileceklerini öne sürdüğü belirtilerek, din tacirinin şu ifadeleri aktarıldı: “…mümkündür şizofreni de damarın içine yine cinler dolsun ve bozsunlar onun muvazenesini, bozsunlar. Sinir sistemini harab etsinler, bazen çıldırtsınlar, bazen de muvazeneli tutsunlar…” Raporda, Gülen’in bu düşünce tarzının Orta Çağ Hristiyanlığında akıl hastalarının içine cin girdiği kabulüyle paralellik arzettiğine dikkat çekildi.

‘ASHAB-I BEDİR’İN İSİMLERİNİ GÖTÜRDÜM HEPSİ KAÇTI’

FETÖ liderinin bir başka sohbetinde Ashab-ı Bedir’in isimleriyle cin kovduğunu iddia ettiği belirtildi. Gülen söz konusu sohbetinde, cinlerin musallat olduğu bir kadını iyileştirdiğini savunarak, “Ashab-ı Bedir’in adını götürdüm. Ben çok kerametlerini görmüşüm Bedir ashabının. Dedim, bunu onun yanına koyalım, belki Ashab-ı Bedir, Hz. Hamza bir görünüverir bu cinlere. Ben merdivenlerden daha çıkarken kadın bağırmaya başladı yukarıda. Diyorlarmış ki hoca geliyor, onun da iflahını keseceğiz. Ben daha girmedim eve. Tamam dedim, tuttu bizim iş. Ben Ashab-ı Bedr’in adını götürdüm. O trans halinde kendinden geçmiş, hekimler bunu çok iyi bilirler. Arkadaşım gitti. Böyle diyor onu şuradan göğsüne bırakıverdim. Başladı konuşmaya, duyuyoruz biz sesini: Niye kaçıyorsunuz? Hz. Hamza geldi diye kaçıyorsunuz değil mi? Ashab-ı Bedir geldi diye kaçıyorsunuz. Nasıl izah edersiniz bunları? Edemezsiniz ve sonra Allah’ın tevfik ve inayetiyle tertemiz oldu, şimdi hacca gitti bu sene...” ifadelerini kullanıyor.