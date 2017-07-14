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FETÖ'nün 'Çalışkan'ı ev hapsi kararıyla serbest!

FETÖ'den gözaltına alınan Koray Çalışkan, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Elektronik kelepçe takıldı, ikametinden ayrılırsa tutuklanacak.

14 Temmuz 2017 Cuma 22:43
FETÖ'nün 'Çalışkan'ı ev hapsi kararıyla serbest!

FETÖ propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Koray Çalışkan, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Koray Çalışkan, FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi 14'ncü Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Koray Çalışkan'ı tutuksuz yargılanmak üzere, 'konutunu terk etmemek' ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İKAMET ADRESİ DIŞINA ÇIKAMAYACAK

Hakimlikçe verilen denetimli serbestlik kararı doğrultusunda, Koray Çalışkan'a elektronik kelepçe takılacak ve ikamet adresi dışına çıkamayacak.

İKAMETİNİ TERK EDERSE TUTUKLANACAK

İkametini terk etmesi durumunda ise tutuklanmasına karar verilecek. 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 22:43
  1. Koray Çalışkan
  • emirhan emiremirhan emir15 dk önce
    EY CAHIL ORUMCEK KAFALI YORUMCULAR SIZ FETONUN EL ETEGINI OPERKEN BU SAYGI DEGER AKADEMISYEN FETO TERORISTTIR DIYE YIRTINIYORDU BRE HEY GAFILLER
  • ahmet öztürkahmet öztürk24 dk önce
    Reis bir dediğin bir dediğni tutmuyor,bu adam neden tutuksuz yargılanıyor,hani kararlı bir şekilde mücadele ediliyordu fetöcü hainlerle
  • AviniAvini37 dk önce
    Hak edenverirler cezasını
  • vatansevervatansever38 dk önce
    Yurt disi biletinide verseydiniz eline..!!
  • HACIHACI40 dk önce
    Başkalarına ev hapsi yok buna var.Milletin vicdanıyla oynamayın millet affetmez
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