FETÖ'nün 'Çalışkan'ı ev hapsi kararıyla serbest!
FETÖ'den gözaltına alınan Koray Çalışkan, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Elektronik kelepçe takıldı, ikametinden ayrılırsa tutuklanacak.14 Temmuz 2017 Cuma 22:43
FETÖ propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Koray Çalışkan, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Koray Çalışkan, FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi 14'ncü Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Koray Çalışkan'ı tutuksuz yargılanmak üzere, 'konutunu terk etmemek' ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
İKAMET ADRESİ DIŞINA ÇIKAMAYACAK
Hakimlikçe verilen denetimli serbestlik kararı doğrultusunda, Koray Çalışkan'a elektronik kelepçe takılacak ve ikamet adresi dışına çıkamayacak.
İKAMETİNİ TERK EDERSE TUTUKLANACAK
İkametini terk etmesi durumunda ise tutuklanmasına karar verilecek.