FETÖ’nün ‘Çalışkan’ militanı

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Eli kanlı Fetullahçı ihanet şebekesinin akademik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Koray Çalışkan’ın FETÖ sicili oldukça kabarık. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık sürecinde danışmanı olan FETÖ’cü Koray Çalışkan’ın örgütün kanallarının değişmez ismi olduğu, bu yayınlarda teröristlerden ‘hizmet mensubu’ diye bahsettiği, örgüte yönelik operasyonları ‘darbe’ olarak değerlendirirken, FETÖ’nün darbe yapacağı iddialarının üzerini alaycı ifadelerle örttüğü saptandı.

FETÖ DEĞİL ‘HİZMET’MİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi’nden 72 akademisyeni kapsayan operasyon listesinde yer alan ve gözaltına alınan Koray Çalışkan, 17-25 Aralık yolsuzluk kılıflı darbe operasyonlarının ardından FETÖ kanallarındaki ‘propaganda timi’nde yer aldı. Aynı zamanda ‘CHP Genel Başkan Danışmanı’ vasfıyla, 17-25 Aralık darbe girişiminin 3 ay sonrasındaki katıldığı 26 Şubat 2014 tarihli Samanyolu TV’deki programda Koray Çalışkan, FETÖ’nün sözcüsü edasıyla şu skandal ifadeleri kullandı: “Hizmet’in genç kuşağı artık laiklik diyor, Avrupa Birliği diyor, atlantik diyor, ‘dünya kültürlerinin parçasıyız’, ‘devletin İslâm’ı olmaz’ diyor. Hizmet yenileniyor, güçleniyor. “

ÖRGÜT KANALLARINA KAYYIM ATAMAYA ‘DARBE’ DİYOR

FETÖ’nün zehirlerini topluma zerk ettiği medya kuruluşlarına kayyım atandığı dönemde yine STV’de boy gösteren Koray Çalışkan, kararı ‘darbe’ olarak yorumladı. Çalışkan, 30 Ekim 2015’te, “Gördüğüme inanamadım. Bütün sokak dolmuş. Birkaç saat önce eli kalem tutan gazetecilerin elleri TOMA’yı tutuyorlar ve onu durdurmaya çalışıyorlar. Bunun adı darbedir” dedi.

ÇALIŞKAN: CEMAAT DARBE YAPMAZ!

249 vatan evladının şehit olduğu kanlı 15 Temmuz darbe kalkışmasının bir gün öncesinde ipuçlarının verildiği kanal olan örgütün Can Erzincan TV’sine 24 Aralık 2015’te katılan Koray Çalışkan, FETÖ’nün darbe yapma ihtimaline karşı şu ‘perdeleyici’ sözleri sarf etti: “Cemaat terör örgütüymüş, darbe yapmaya çalışıyormuş. Allah iki desen, onun gibi bir şey bu. Darbenin tanımını bile değiştiriyorlar.”

DARBEDEN 2 AY ÖNCE...

15 Temmuz darbesinin iki ay öncesinde 13 Mayıs 2016’da Tv santral isimli FETÖ’nün internet kanalına katılan Koray Çalışkan, ‘terör örgütü’ ifadesini reddederek, “1 milyon satış yapan Zaman gazetesi terör örgütü organı mı? FETÖ’ymüş, terör örgütüymüş, şuymuş-buymuş beni onlar ikna etmiyor” dedi.