FETÖ'nün 'burs aldık deyin' sahtekarlığı belgelendi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski öğretmenin 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, öğrencilere ulaşılarak "burs aldık" demelerinin sağlanması istenen "ByLock" mesajı içeriklerine de yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan, KHK ile kapatılan Bornova Özel Yamanlar Koleji'nde bilgisayar öğretmeni olarak çalışan tutuklu sanık Hasan Günay 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Günay'a verilen cezanın gerekçeli kararında, soruşturma ve kovuşturma sırasında ByLock'u kullandığını inkar eden sanığın program üzerinden 360 mesaj, bin 409 mail atıp ve 97 çağrıda bulunduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gönderilen mesaj içeriklerinden ByLock kullanıcısının bizzat Hasan Günay olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, sanığın ByLock'u etkin bir şekilde kullandığına, programı kullanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna ve örgüt üyeliği somut bir delil niteliği taşıdığına işaret edildi.

Devletin aldatılması

Sanığın ByLock yazışmalarının da yer aldığı gerekçeli kararda, "FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarına ilişkin dua talepleri, kayyumların kurumlara geldiğinde nasıl davranılacağına dair yazışmalar, belgelerin nasıl saklanacağı, vakıflar tarafından "öğrencilere ödeniyor" gibi gösterilip, örgüte aktarılan paralara ilişkin olarak, sorulacak sorulara nasıl cevap verileceği, devlet kurumlarının nasıl aldatılacağına ilişkin bilgilerin bulunduğu vurgulanarak, aslında kendilerine burs ödenmeyen öğrencilere ulaşılarak, yetkililer sorduğunda "burs aldık" demelerinin sağlanması için çalışma yapılmasının istendiğinin tespit edildiğinin altı çizildi.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla, kendi ekonomik çıkarlarına aykırı olarak başka bankalardan kredi çekerek, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı, çocuklarını örgütle bağlantılı eğitim kurumlarında okuttuğu anlaşılan sanığın en az 16 yıldır mensubu olduğu, örgütte farklı şehirlerde görev yapan tayine tabi olarak adlandırılan kişilerden olduğu, 1 Aralık 2014'ten sonra ByLock'u aktif bir şekilde kullanarak örgüt mensuplarıyla haberleştiği kaydedildi.

"Burs almayanlara 'burs aldık' dedirtin"

Gerekçeli kararda, Günay'ın kimliğini ortaya koyan ve örgütsel konuşmaların bulunduğu ByLock yazışmaları yer alırken, 2 Ocak 2016'da atılan mesajda şu talimat veriliyor:

"Kayseri Kılıçarslan Eğitim Vakfı soruşturmasında geçmişe dönük 850 kişilik burs listesindeki çocuklar aranıp, 'Burs aldın mı, almadın mı?' diye tek tek emniyete çağrılıp soruluyor. Tabii, buradaki sıkıntı arkadaşlardan kartlar toplanmış, burs yattığından haberi yok. Bazen arkadaşlar bile 'almadım' diyebiliyor. Burada aranan arkadaş, 'aldım, okurken her yere başvuru yaptım, çıktı, orası necidir bilmem, ben aldığım paraya bakarım vesaire...' cümleler sarf etmeliler. Yoksa ikinci bir Çanakkale vakası olur, Allah muhafaza.

İfadeye gidip 'almadım' diyenler varsa düzeltme yapabiliyorlar. 'Hatırlamamıştım geçen gün, sonra aklıma geldi. Bir sene almışım, adamların parasını yedik, vesaire...' deyip düzeltebiliyorlar. Bütün renklere, ünitelere ve bölgelere bu mesaj ulaşmalı, bu şekilde ifade edilmeli."

17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan ve tutuklanan örgüt mensuplarına ilişkin bilgilerin verildiği yazışmalarda, polisin düzenleyeceği operasyonlara karşı birtakım tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin talimatların da örgüt üyelerine iletildiği belirtildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ekim 2016'da düzenlediği operasyonda kapatılan Özel Yamanlar Koleji'nde öğretmen olarak görev yapan Hasan Günay'ı gözaltına almıştı.

Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Günay hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Günay, ilk duruşmada 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.