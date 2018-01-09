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FETÖ'nün borsa ayağına soruşturma

Sermaye Piyasası Kurulu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz öncesi borsada yüklü satış işlerini takibe aldı. Savcılık bu şekilde FETÖ’ye ait paranın izini sürecek.

09 Ocak 2018 Salı 08:53
FETÖ'nün borsa ayağına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye ait paraları borsada değerlendiren örgüt mensuplarını tespit etmek için harekete geçti. Başsavcılık, 15 Temmuz ve 17-25 Aralık darbe girişiminden hemen önce tüm hisse senetlerini satarak toplu çıkış yapanların isim listelerini Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) istedi. Ankara Başsavcılığı, FETÖ’nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri öncesinde bazı bilgileri Borsa İstanbul A.Ş.’deki elemanlarına ileterek burada da yüklü miktarda dolandırıcılık yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Darbe girişiminin hemen ardından soruşturma başlatan Başsavcılık, SPK’dan FETÖ’ye ait paraları borsada değerlendiren örgüt mensuplarını tespit etmek için de harekete geçti. Bu kapsamda Başsavcılık SPK’ya yazı yazarak, 15 Temmuz ve 17-25 Aralık darbe girişiminden hemen önce tüm hisse senetlerini satarak toplu çıkış yapanların isim listelerini talep etti.

DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERDAR OLABİLİRLER

Başsavcılık, söz konusu isimlerin tespit edilmesi durumunda darbe girişiminden haberdar edilmiş olabileceğini ve örgüte ait yeni isimlerin tespit edilebileceğini değerlendiriyor. Başsavcılık özellikle FETÖ’nün finansörü olan firari Akın İpek’in kayyum atanan Koza İpek Holding AŞ bünyesinde faaliyet gösteren halka açık şirketlerin hisse senetlerinde 17-25 Aralık ve 15 Temmuz öncesinde bir hareketlilik olup olmadığıyla ilgili bilgiyi de SPK’dan istedi.

BİR YILDIR SPK’NIN RAPORU BEKLENİYOR

Yaklaşık bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında SPK konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Ankara Başsavcılığı’na teslim etmedi. Bu nedenle örgütün borsa yapılanması ise tam olarak tespit edilemedi ve işlem yapılamadı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 08:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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