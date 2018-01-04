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FETÖ'nün bölge imamı delil bırakmamak için bakın ne yapmış

FETÖ'den gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakılan bir şüpheli, ifadesinde FETÖ'nün 'himmet oyunları'na ilişkin bilgiler verdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:31
FETÖ'nün bölge imamı delil bırakmamak için bakın ne yapmış

Şüpheli M.Ç, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde, örgüt üyeliğini kabul ettiğini ve tüm bildiklerini paylaşarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

Örgütle 2007-2008 yıllarında tanıştığını ve 2010'da örgütün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan öğrenci yurdunda çalışmaya başladığını ifade eden M.Ç, şunları anlattı: "2009-2010 yıllarında, yanlış hatırlamıyorsam, o dönemki Nizip bölge imamı C.Ç. bana örgütün muhasebe işlerine bakmamı söyledi. Ben de kabul ettim. Örgüt adına himmet toplayan kişiler, topladıkları paraları bana getirip teslim ediyorlardı. C.Ç. ve ondan sonra bölge imamı olan M.Y. ile Ali Eryılmaz (firari sanık) bana 'Falanca yere git, o sana himmet verecek, onu al gel' diyordu. Bu şekilde para topluyordum. Ben de ilk başlarda himmet veren kişileri bilgisayara kaydediyordum. Ali Eryılmaz bölge imamı olduktan sonra bilgisayarda himmet kayıtlarının tutulması yasaklandı. Bunun üzerine himmet verenleri defterime yazmaya başladım. Bu şekilde örgütün himmet muhasebesini tutuyordum."

- Himmet defterini yırtmış

M.Ç, 2016'nın başlarında Ali Eryılmaz'ın kendisinden bu defteri istediğini belirterek, "Kimin ne himmet verdiğinin ortaya çıkmasını ve bu kişilerin deşifre olmasını engellemek amacıyla tutmuş olduğum himmet listesini Ali Eryılmaz, arabanın içerisinde yırttı ve birazını yolda camdan dışarı fırlattı, birazını da çöpe attı. Bu nedenle şu an benim elimde himmet listesi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Toplanan himmet paralarının bir kısmıyla örgütün öğrenci evleri ve yurtlarının ihtiyaçlarının karşılandığını, bir kısmıyla da arsa alındığını itiraf eden M.Ç, şöyle devam etti: "Bu arsa 2014'te M.Y. tarafından yurt yapılmak amacıyla 650 bin liraya alınmıştı. Örgüte ait şirket üzerine alınmış bir arsaydı ancak himmet paraları yetmediğinden M.Y, çeşitli illere giderek para topladı fakat yurt yapılamayınca Ali Eryılmaz bu arsayı satmak için çok uğraştı. Bana 'Arsanın bir türlü satılmadığını' söylüyordu. 2015 yılının sonlarına doğru arsanın R.G'ye satıldığını biliyorum fakat R.G'nin arsayı satın aldığında şirkete para verdiğini tahmin etmiyorum çünkü Ali Eryılmaz, yarın bir gün şirketin FETÖ bağlantısının ortaya çıkması halinde mal varlıklarına el konulacağını düşündüğünden R.G'ye arsayı bedel almadan sattığını düşünüyorum."

M.Ç, kendisine teslim edilen himmet paralarını 17/25 Aralık sürecinden önce Nizip'te bulunan Fem Dershanesi'nin kurucu odasında bulunan kasada sakladığını vurgulayarak, biriken tüm himmet paralarının arsa alımında kullanıldığını kaydetti.

İfadesinde örgüt yapılanmasında yer alan kişiler ile örgütü bağlı kuruluşlar hakkında da bilgiler veren M.Ç, himmet toplanan kişiler ile verdikleri miktarlar hakkında da bilgiler paylaştı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 13:31
  1. Ali Eryılmaz
  2. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Kanun Hükmünde Kararname
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