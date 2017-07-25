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FETÖ'nün bilişim yapılanmasından 50 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bilişim yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 68 kişiden 50'si tutuklandı.

25 Temmuz 2017 Salı 18:15
FETÖ'nün bilişim yapılanmasından 50 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün bilişim yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 68 kişiden 50'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve TÜBİTAK, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, (TİB) Türk Hava Yolları, (THY) Türk Telekom ve HAVELSAN gibi kurumların bilişim servislerinde yapılandıkları tespit edilen 105 kişiden 68'i yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 50'si tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 37 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu yapılanmanın, söz konusu kurumların bilişim servislerine yerleşerek bilgi akışını kontrol edip, FETÖ adına kurumları yönetmeyi hedefledikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 18:15
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