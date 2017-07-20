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FETÖ'nün BDDK'daki faaliyetlerine ilişkin iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerin FETÖ/PDY'ye aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:33
FETÖ'nün BDDK'daki faaliyetlerine ilişkin iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerin FETÖ/PDY'ye aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 14:33
  1. İstanbul
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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