FETÖ'nün BDDK yapılanması iddianamesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerin FETÖ/PDY'ye aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.