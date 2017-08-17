FETÖ’nün avukat havuzu ortaya çıktı

2014’ten itibaren FETÖ’nün avukat yaplanması içinde faaliyet gösteren, M.H.K avukatlık bürosunda verilen görevleri yerine getiren Abdulkadir Ceylani Özgül, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadede avukat havuzunun nasıl çalıştığını deşifre etti. Özgül “Adı geçen hukuk bürosunda örgütün toplantılarına ve faaliyetlerine şahit oldum” dedi.

Avukatlık bürosunun ortaklarından Mehmet Kasap’ın ayrıca Hukuk ve Hayat Derneği Başkanı olduğu için ve bu derneğinde örgütün dernekleri arasında yer aldığını söyleyen Özgül “Bu sebeple Mehmet Kasap’ı örgütteki bulunan çoğu kişi tanır. Çalıştığım ofise örgütle irtibatlı birçok kişi gelip gider” dedi. Sanıklardan Avukat Hayrettin Açıkgöz, Nurullah Albayrak, Melik Bayat’ın avukat havuzunun başında olduğunu söyleyen Özgül “Bunlarla birlikte isimlerini bilmediğim üç dört avukat birlikte çalıştığım ofiste, Hukuk ve Hayat Derneği veya başka yerlerde örgütün propagandasını yapmak maksadıyla toplantılar yaparlardı. Bu avukatların yanlarına bazen başka avukatlarda gelip giderlerdi.

Özellikle operasyonların yoğun olduğu dönemlerde hangi davalara hangi avukatların bakacağı yönünde konuşmalar yapıldıktan sonra görev dağılımı yapılırdı” ifadelerini kullandı. FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan polisler veya KPSS şüphelilerinin avukatlarının bu şekilde belirlendiğini anlatan itirafçı Özgül işleyişi şöyle anlattı: “Bu kararı dernekte veya başka bir yerde alıyorlardı. Bu işi Hayrettin Açıkgöz, Nurullah Albayrak, Mehmet Kasap yönetiyordu.

Avukatların ne kadar ücret alacağı da bunlar belirliyordu.” Kendisinin de KPSS, iş adamları ve polis dosyalarında görevlendirildiğini belirten Özgül “Mehmet Kasap’ın müvekkillerden para istediğine şahit olmadım. Burada öncelikle müvekkil zengin ise para şahıstan alınıyor, değilse ücreti örgütün kasasından ödeniyordu. Bu dosyalar dışında örgütün şirketlerinden yani BOYDAK ve İPEK gurubunun avukatları da örgüt tarafından belirleniyordu. Avukatlar şirketlerden ücreti himmet olarak alıyordu. Amerika’da bulunan hainin yani Fethullah’ın avukatları Nurullah Albayrak, Abdulkadir Aksoy’dur. Aynı zamanda bu şahıslar Ankara avukatların imamıdır. Çünkü adı geçen avukatlar Fethullah ile direkt görüşen şahıslardır” dedi.

FETÖ’nün avukat havuzu sistemini koordine eden örgüt üyelerinden Mehmet Kasap’ın operasyonlardan bir gün önce kendisine ‘hazır ol’ talimatı verdiğini anlatan Özgül “Tango, BayLock gibi programlardan haber alıyorlardı. Mehmet Kasap’a kullandığın programları ben de kullanayım, bana da yükle dediğimde bunlar çakma şeyler sen ilgilenme dedi. Merakım doğrultusunda Google’a yazdım öğrendim ki bu program örgüt tarafından yapılan ve kendilerine Bluetooth ile gönderilen bir program. Bunları kullananlar yakalandığında programı kuran kişi kimse o şahıs tarafından anında karşı tarafın programının silindiğini biliyorum” dedi.

BARODAN DEĞİL BYLOCK’TAN AVUKAT

İtirafçı Özgül, avukat havuzundaki örgüt üyelerinin FETÖ ile mücadele eden emniyet ve yargı görevlilerini itibarsızlaştırmak için mahkemelere, AİHM’e, AYM’ye ve sivil toplum kuruluşlarına sürekli şikayet dilekçeleri yazdıklarını kara propaganda yaptıklarını belirtti. Özgül, Mehmet Kasap, Hayrettin Açıkgöz, Nurullah Albayrak, Melik Bayat ve bunların yanlarında çalışan avukatların bu yolla hedef aldığı görevlilerin FETÖ ile uğraşmamalarının sağlandığını söyledi. Türkiye’deki tüm FETÖ soruşturmalarında bir gün önceden operasyon bilgisini alan örgütün avukat yapılanmasının, şüphelilerden talep gelmeden emniyete avukat gönderdiği belirlendi. CMK kapsamında barolardan gerevlendirme yerine üyelerine ücretsiz avukat tahsis eden FETÖ’nün koordinasyonu ise gizli haberleşme programı ByLock üzerinden yürüttüğü tespit edildi.

SON SINAV HIRSIZLIĞI 2015’TE

Askeri okullara giriş, KPSS, ALES gibi sınavların sorularını çalan FETÖ’nün 2015 yılında da hırsızlığı sürdürdüğü ortaya çıktı. İddianamede, ihanet şebekesi FETÖ’yle mücadele sürerken, 30 Mayıs 2015’te ÖSYM tarafından yapılan “Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı” sorularının çalındığı bilgisine yer verildi. Savcılığın sanıklarla ilgili MASAK gibi kurumlardan istediği raporlar için gönderdiği yazılarda yer verdiği bilgiye göre, sınavda 1375 FETÖ şüphelisi avukat başarılı olarak hakim adayı olarak atandı. İddianamede şüphelilerin Bylock kullanma kriteri ve Bank Asya ile diğer FETÖ bağlantıları tek tek incelendi.

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