FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının başındaki 5 isim

Emniyet Genel Müdürlüğü , FETÖ’nün Avrupa yapılanmasının kodlarını çözdü. FETÖ’ye bağlı teröristler, Türkiye’de tasfiye edildikten sonra Avrupa’daki çalışmalarına hız verdi. Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen, en sadık adamlarını Avrupa yapılanmasını tahkim etmek üzere görevlendirdi.

5 İSİM BELİRLENDİ

EGM, terör örgütünün Avrupa yapılanmasının başındaki isimlerle ilgili çalışma yürüttü. Çalışma sonunda EGM’nin yaptığı tespitler, Avrupa’daki FETÖ gerçeğini ortaya çıkardı. Emniyet, FETÖ’nün Avrupa yapılanmasının başındaki 5 ismi ve faaliyetlerini belirledi.

İşte Örgütün Avrupa yapılanmasını yöneten 5 FETÖ’cü::

1- Akın İpek: Lobinin finansörü Akın İpek FETÖ’nün Avrupa’daki lobi faaliyetlerinin finansörlüğünü uzun süre Akın İpek üstlendi. Tespitlere göre İpek, sadece 2014 yılında Hollanda’ya swift işlemiyle 4 milyon 360 bin dolar transfer etti.

2- Süleyman Tiftik: Gülen’in aracısı Süleyman Tiftik FETÖ’nün önemli merkezlerinden biri olan Belçika’daki FETÖ mensupları, 2006 yılında kurulan Dynamique isimli şirket vasıtasıyla oturum izni alıyor. Bu şirket diğer ülkelerdeki kollarıyla Avrupa’ya kaçan FETÖ militanlarıyla ilgileniyor. Bu şirket, örgüt sarmalında, Batı Avrupa imamı Süleyman Tiftik’e bağlı faaliyet gösteriyor. Tiftik, Gülen’in talimatlarını Batı Avrupa’daki orta ve üst düzey FETÖ militanlarına iletiyor.

3- Abdullah Aymaz: Berlin’den sorumlu Abdullah Aymaz Örgütün Avrupa’daki önemli simalarından biri de Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Aymaz. 1997 yılında Papa 2. John Paul ile Gülen’in görüşmesini organize eden Aymaz, örgütün tayin terfi heyetinde de görev alıyor. İsmail Yediler ve Saffet Senih kod isimlerini kullanıyor. Berlin merkezli çalışan Aymaz, çalışmaları legal görünümlü vakıflar üzerinden gerçekleştiriyor.

4- Necdet Başaran: Ekonominin başında Necdet Başaran Gülen’in ABD’de oturduğu çiftliği satın alan ve bir dönem Hollanda imamlığı yapan Necdet Başaran, Avrupa’daki faaliyetlerini Rotterdam Akyazılılar Vakfı aracılığıyla yürütüyor. Hollanda vatandaşı olan Başaran, FETÖ’nün Avrupa’daki tüm ekonomi operasyonlarının merkezindeki isim olarak biliniyor.

5- İsmail Cingöz: Budapeşte ve Viyana’da etkili İsmail Cingöz FETÖ’nün ilk 20 elemanından biri olduğu belirlenen İsmail Cingöz, Viyana ve Budapeşte’de etkili. Örgütün Avrupalı siyasetçi ve sivil toplum kuruluşlarını etki altına almak için kurulan ve “Avrupa’daki en üst FETÖ organı” olan FEDACTİO, Cingöz’e bağlı çalışıyor. FETÖ tüm kulis ve lobi çalışmalarını FEDACTİO üzerinden yapıyor. FEDACTİO’nun kulis ve lobi çalışmaları için 1 milyar dolara yakın bütçesi var. Avrupalı siyasetçilere verilen rüşvetler bu kurum üzerinden sağlanıyor. Cingöz, kapatılan “Kimse Yok mu Derneği”nin başkanlığını da yapmıştı.

(Yeni Şafak)