FETÖ’nün Arnavutluk’ta yeni hamlesi: küfürbaz hoca

Arnavutluk’ta “Atdheu” (Anavatan) Partisi Başkanı olan hoca olarak tanınan fakat diploması bile bulunmayan FETÖ’cü Kreşnik Osmani, Balkanlarda yıllardır Türk – Arnavut kardeşliğinin pekiştirilmesi ve canlandırılması için emek harcayan kesimlere “Erdoğan’ın köpekleri” nitelendirmesini yaparak bırakın bir hoca görünümlüye yetişkin bir insana yakışmayacak sözler sarf ediyor. Arnavutluk’ta gülenci olarak bilinen bu şahıs kendi beceriksizliklerini örtmek için asılsız yere Türkiye sevdalılarına hakeretler ediyor.

Arnavut camiasında Kreşnik Osmani’nin FETÖ’yle yakınlığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulunan Osmani’nin söylediği iftiralar ve ettiği küfürler FETÖ’yle olan ilişkisini de kanıtlar yönde. Anavatan (Atdheu) Partisi’nin arkasına gizlenerek farklı odakların hizmetinde bulunan Kreşnik bu bakımdan da FETÖ’nün karakteristik özelliği bir yere gizlenip başka odakların hizmetinde iş yapmak özelliğini de kendinde barındırıyor.