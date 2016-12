FETÖ'nün Almanya imamı iş başında!

Almanya'nın başkenti Berlin'de üç dini bir çatı altında toplamayı hedefleyen bir çalışma başlatıldı. House Of One Berlin adı altında kurulan 3 dinin temsilcileri aynı çatı altında çalışma yapacağı öne sürülen çalışma ile kilise, sinagog ve cami aynı çatıda toplandı.



Dinler arası diyalog çalışmalarının bir tür uzantısı olan bu projeye Almanya'da yaşayan Müslüman gruplar ve temsilcileri sıcak bakmazken FETÖ'ye mensup Kadir Sancı isimli imam Türk Müslümanları adına sözde temsilci oldu.



House Of One Berlin isimli kuruluş, Almanya'da faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün para kaynağı olmasının yanı sıra söz konusu 3'lü çalışmaya dahil olarak, tayin ettiği imam eli ile Almanya ile irtibatı sağlam tutup Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin yerine geçmeyi planlıyor. Fakat bu oluşumun özelde Berlin, genelde Almanya'da bir karşılığı bulunmamakta.



Kuruluş, yardım paraları adı altında FETÖ'ye finansal destek sağlıyor.

Almanya FETÖ'ye desteğini esirgemiyor



Ancak Alman hükümeti ve basın yayın organları tüm terör örgütlerine olduğu gibi FETÖ'ye de sonsuz desteğini sürdürüyor.



Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ancak asimilasyona direnen Müslüman toplumunu bu tür çalışmalar ile birlik sekteye uğratılmaya çalışılıyor.

Dün Berlin'de yaşanan saldırı sonrası düzenlenen anma törenine Müslüman toplumda karşılığı bulunmamasına rağmen temsilci olarak FETÖ' mensubu Kadir Sancı davet edildi.



Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne yönelik saldırılar ve kurumdan bilgi sızdırılması gibi konuların asıl kaynağını FETÖ mensubu Kadir Sancı gibi sözde imamlar eli ile yapıldığı gün yüzüne çıkıyor.