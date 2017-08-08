Fetö'nün alevi sorumlusu öğretmen tutuklandı

Erzurum’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bylock kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan FETÖ’nün Alevi sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum ve Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sorumlularına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği Üyesi Tarih Öğretmeni Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı M.K., bylock kullanmak ve örgüte eleman kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ itirafçısı S.U.’nun M.K. hakkında iddia ettiği suçlama ile ilgili olarak: Alevi kimliği altında tanıştığım M.K.’nin FETÖ örgütü ile ilgili yapılan toplantılara katıldığımızda ‘Kesinlikle cemaat bağlı olduğunuzu söylemeyeceksiniz, Kendinizi Alevi olarak tanıtabilirsiniz diyerek telkinde bulunuyordu. M.K. dernek içerisinde verilecek derslere girecek öğrencileri ayarlanmasında yardımcı oluyordu. M.K. bana 2014 yılında ‘Bylock’ üzerinden görüşme yapabileceğimizi ifade ederek benim kullandığım telefona bylock programını yükledi. Bir süre önce Fetullah Gülen’den gelen uzun sohbet içerikli sohbet esnasında Hidayet K. isimli şahsın hâkim tarafından serbest bırakıldığını ve bu hâkimin rüyasında bu şahsı serbest bırakması gerektiği yoksa aksine diğer tarafta bunun hesabını veremeyeceğini şeklinde bir yakınma anlattığı şekilde paylaşımda bulunmuştu" dedi. M.K., cumhuriyet savcısının tutuklama talebi üzerine çıkarıldığı nöbetçi mahkemede, "Ben Aleviyim FETÖ örgütü ile uzaktan yakından ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. Mahkeme, M.K.’yı FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiası ile tutuklanmasına karar verdi. M.K. önümüzdeki günlerde Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.



İHA