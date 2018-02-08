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FETÖ'nün 'adliye yapılanması'nı tek tek deşifre etti

FETÖ'nün yapılanması itirafçılarla birlikte tek tek deşifre olmaya devam ediyor. FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılandığı davada dinlenen gizli tanık "Tayrex", örgütün sözde "adliye yapılanmasını" anlattı.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:51
FETÖ'nün 'adliye yapılanması'nı tek tek deşifre etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılandığı davada dinlenen gizli tanık "Tayrex", örgütün sözde "adliye yapılanmasını" deşifre etti.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanan Tayrex, bir dönem içinde bulunduğu yapıya ilişkin hiçbir etki altında kalmadan bildiklerini anlatacağını söyledi.

Gizli tanık, FETÖ'nün adliye ve cezaevlerine önem verdiğine, bu nedenle buralarda mensupları aracılığıyla hakimiyet kurmaya çalıştığına dikkati çekti.

FETÖ'nün güvendiği mensuplarını ceza infaz koruma memuru ve katip olmaları için yönlendirdiğini ifade eden gizli tanık, bu kişilerin atanmaları için örgütün bürokrasideki gücünü kullandığını belirtti.

Örgütün mensupları aracılığıyla adliyelerdeki hakim ve savcıların yanı sıra dava aşamasındaki önemli dosyalara ilişkin bilgi ve belgeleri arşivlediğini kaydeden Tayrex, "FETÖ mensubu katipler ve adliye çalışanları, bulundukları adliyeye ilişkin bilgi, belge toplayarak bağlı olduğu örgüt sorumlusuna veriyordu. Örgüt adeta arşiv tutuyordu." bilgisini paylaştı.

Bu beyanlar üzerine, Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in, "Dosyalara ilişkin bilgi ve belgelerin alınmasına yönelik emir ve talimat verildiğine şahit oldunuz mu?" sorusunu Tayrex, "İlgili dosyaların istenmesine şahitlik yaptım. Kimliğimin ifşa olmaması için hangi dosyalar olduğunu açıklamıyorum." şeklinde yanıtladı.

TEK TEK DEŞİFRE ETTİ

Örgütün sözde adliye yapılanmasından sorumlu mahrem imamın Ahmet Çağlayan olduğunu öne süren Tayrex, "Çağlayan, FETÖ'nün adalet yapılanması Türkiye sorumlusuydu. Türkiye genelindeki adliye mesulleriyle Ankara'da her ay toplantı yapıyordu." dedi.

Gizli tanık, davanın tutuklu sanıklarından Bilal Yaman'ın Ankara Adliyesinde sorumlu mahrem imam olduğunu savunarak, Yaman'ın zabıt katiplerinden sorumlu örgüt yöneticileriyle bu görevi yürüttüğünü anlattı.

Tutuklu sanık Hakkı Saraç'ın Samsun'da öğretmenlik yaptığı sırada örgütün referansıyla Adalet Bakanlığı bünyesine geçtiğine işaret eden Tayrex, Saraç'ın FETÖ'nün sözde Türkiye adliye yapılanması kapsamında "İç Anadolu mali sorumlusu" olduğunu ileri sürdü.

Sanık İbrahim Pala'yı 2011'de Kahramanmaraş'ta düzenlenen örgüt toplantısında gördüğünü iddia eden gizli tanık, Pala'nın bu bölgenin adliyelerinde görev yapan FETÖ üyesi memurlardan mesul mahrem imam olduğunu savundu.

Tayrex, sanıklardan Osman Mumcu'nun sözde Batı Karadeniz adliye sorumlusu, sanık Tevfik Serdar Kormazer'in de Konya bölgesinin mahrem imamı olduğu iddiasını dile getirdi.

Gizli tanık Tayrex, ismini verdiği sanıkların hepsini teşhis etti.

Davanın bir diğer gizli tanığı "Albatros" da örgütten 2013'te ayrıldığını, bu yapının hukuksuz işlere kalkışacağını anladığı için o dönemlere ait belge ve bilgileri topladığını söyledi.

Albatros, "O zaman topladığım bilgileri ilgili yerlerle paylaştım. Örgütün Türkiye adalet yapılanmasının en tepesindeki kişi 'Selim' kod isimli Ahmet Çağlayan'dı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:51
  1. FETÖ
  2. Ahmet Çağlayan
  3. Ankara Adliyesi
  4. FETÖ'nün adliye yapılanması

YORUM YAZ

  • KürşatKürşat20 dk önce
    Namussuz, şerefsiz,dinsiz, imansız, nikahsız bir ......enk olan fetula gülen denen ....i bozuntusu ve ona gönül vermiş ve halen onun arkasından giden ipsiz sapsız ne idiğü belirsiz, nesebi karışık mel'un tipler,aynen vatansız yahudi ler gibi diyar diyar kaçıyorlar. O şerefsizler kaçacak bu Necip Millet o piçleri kovalayacak.
  • A. ÖzA. Öz2 sa önce
    çokvatandaşların kanını sülük gibi emdiler hala tam temizlenmedi bu yargı adalethala güven yok adalete güvenmiyoruz. chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
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