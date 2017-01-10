FETÖ'den yurtlarda kalan kızlara çıplak fotoğraf şantajı!

ORDU'daki Fetullahçı Terör Örgütü iddianamesinde korkunç detaylar yer aldı. İddianamede örgüte ait yurtlarda kalan kızların çıplak fotoğraflarının çekildiğine yer verildi.

FETÖ'den yurtlarda kalan kızlara çıplak fotoğraf şantajı!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 15:19
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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede şok detaylar yer aldı.

ÖRGÜTTEN KOPMA İHTİMALİNE KARŞI...

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve FETÖ’nün Ordu’daki faaliyetlerine ilişkin iddianamede, örgüte ait yurtlarda kalan kız öğrencilerin ‘abla’ olarak adlandırılan ilçe sorumluları tarafından çıplak fotoğraflarının çekildiği ve bu fotoğrafların ileride örgütten kopma ihtimaline karşı şantaj olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

İddianamede ayrıca, örgütün yasa dışı faaliyetlerle finansman sağladığı, himmet, bağış, burs gibi çeşitli adlarla toplanan paralarla gayrimenkuller alınarak ‘kara para akladığı’ ortaya çıktı.

 
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