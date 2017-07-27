FETÖ’den yeni yapılanma! Böyle yakalandılar…

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Gaygubet' adını verdiği yeni evlerin ve yeni yapılanmaların olduğunu saptadı.







8 İLDE OPERASYON



Bunun üzerine evlerde barınan 36 hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, tarafından bugün Aksaray merkezli Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.







KRİTİK GÖZALTILAR



Operasyonda yeni yapılanmada Aksaray İl İmamı olduğu ileri sürülen Atlıhan Y., Aksaray İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile FETÖ/PDY soruşturmasında ihraç olan eski emniyet müdür yardımcısı Adem Dalkılıç’ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Diğer 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.







