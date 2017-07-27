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FETÖ’den yeni yapılanma! Böyle yakalandılar…

8 ilde FETÖ/PDY yeni yapılanmasında olduğu öne sürülen örgüt evlere yapılan operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:01
FETÖ’den yeni yapılanma! Böyle yakalandılar…

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Gaygubet' adını verdiği yeni evlerin  ve yeni yapılanmaların olduğunu saptadı.



8 İLDE OPERASYON

Bunun üzerine evlerde barınan 36 hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, tarafından bugün Aksaray merkezli Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



KRİTİK GÖZALTILAR

Operasyonda yeni yapılanmada Aksaray İl İmamı olduğu ileri sürülen Atlıhan Y., Aksaray İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile FETÖ/PDY soruşturmasında ihraç olan eski emniyet müdür yardımcısı Adem Dalkılıç’ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Diğer 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 



Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:01
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  5. GAYGUBET EVİ
  6. GÜNCEL Haberleri
  • TURGUTTURGUT58 dk önce
    HEPSİNİN TİSORTUNDE İNGİLİZVE YAZILAR VAR, FETODAN TALİMATLA BOYLE GİYİNMİSLER.. AMERİKAYA MESAJ VERİYORLAR.. YANİ BAKIN BİZ RADİKAL DEĞİLİZ..
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