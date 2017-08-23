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FETÖ'den yargılanan Çapkın'ın talebi kabul edilmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan davada eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın avukatının duruşmanın kapalı yapılması talebi mahkemece kabul edilmedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:03
FETÖ'den yargılanan Çapkın'ın talebi kabul edilmedi

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye"  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan dava  İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.Mahkeme heyeti başkanı,  İstanbul Emniyet  Müdürü hüseyin çapkın'ın savunmasına geçilmeden önce, avukatı  Fahrettin Kocagöz’ün dün bir dilekçe vererek delil dinletilmesi amacıyla  duruşmanın kapalı yapılmasını talep ettiğini belirterek, cumhuriyet savcısının  görüşünü sordu.Taleple ilgili mütalaasını açıklayan savcı, söz konusu talebin  reddedilmesini istedi.  Mahkeme heyeti de Çapkın’ın avukatının bu talebinin reddine hükmetti.

Daha sonra savunmasını yapan Çapkın, 70 gün tutuklu kaldıktan sonra  tahliye olduğunu belirtti. Çapkın, tahliye gerekçesinde tutuklu kaldığı süre göz  önünde bulundurularak adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğunun yazıldığını  anlattı.  Bundan 8 ay sonra hiçbir ek delil veya ifade olmadığı halde bu  iddianame ile örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı iddiasıyla hakkında en ağır  cezanın istendiğini belirten Çapkın,  şunları söyledi:   "ByLock kullanma, çocuğu iltisaklı okullarda okutmak,  maddi yardımda  bulunmak, Bank Asya’ya para aktarmak gibi hiçbir ilişkim olmadığı net bir şekilde  ortaya çıkmıştır. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimini yaşandıktan sonra  FETÖ ile ilgili elde edilen bilgi ve birikime bakılarak, benim 17 Aralık 2013’ten  önce bunları bilmememin hayatın olağan akışını aykırı diye suçlanmamı anlamış  değilim. 15 Temmuz'da görüldü ki en tepedeki generaller, yıllarca yanlarında  çalıştırdığı yaverler, subaylar tarafından silahla zor kullanılarak derdest  edildiler. Tıpkı beni de sırtımdan bıçaklayan FETÖ’cü polis müdürleri gibi….  Ben  bunları neden tespit edemedim diye suçlanıyorum, hem de en ağır şekilde.  FETÖ’cü  Nazmi Ardıç ve diğer emniyet müdürlerinin benim hakkımdaki ifadesi tam anlamıyla  örgüt stratejisi kapsamında gerçekleşmiştir.' diyerek savunmama geçmek  istiyorum.”

  

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:03
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