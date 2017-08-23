FETÖ'den yargılanan Çapkın'ın talebi kabul edilmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.Mahkeme heyeti başkanı, İstanbul Emniyet Müdürü hüseyin çapkın'ın savunmasına geçilmeden önce, avukatı Fahrettin Kocagöz’ün dün bir dilekçe vererek delil dinletilmesi amacıyla duruşmanın kapalı yapılmasını talep ettiğini belirterek, cumhuriyet savcısının görüşünü sordu.Taleple ilgili mütalaasını açıklayan savcı, söz konusu talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti de Çapkın’ın avukatının bu talebinin reddine hükmetti.

Daha sonra savunmasını yapan Çapkın, 70 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğunu belirtti. Çapkın, tahliye gerekçesinde tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğunun yazıldığını anlattı. Bundan 8 ay sonra hiçbir ek delil veya ifade olmadığı halde bu iddianame ile örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı iddiasıyla hakkında en ağır cezanın istendiğini belirten Çapkın, şunları söyledi: "ByLock kullanma, çocuğu iltisaklı okullarda okutmak, maddi yardımda bulunmak, Bank Asya’ya para aktarmak gibi hiçbir ilişkim olmadığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimini yaşandıktan sonra FETÖ ile ilgili elde edilen bilgi ve birikime bakılarak, benim 17 Aralık 2013’ten önce bunları bilmememin hayatın olağan akışını aykırı diye suçlanmamı anlamış değilim. 15 Temmuz'da görüldü ki en tepedeki generaller, yıllarca yanlarında çalıştırdığı yaverler, subaylar tarafından silahla zor kullanılarak derdest edildiler. Tıpkı beni de sırtımdan bıçaklayan FETÖ’cü polis müdürleri gibi…. Ben bunları neden tespit edemedim diye suçlanıyorum, hem de en ağır şekilde. FETÖ’cü Nazmi Ardıç ve diğer emniyet müdürlerinin benim hakkımdaki ifadesi tam anlamıyla örgüt stratejisi kapsamında gerçekleşmiştir.' diyerek savunmama geçmek istiyorum.”