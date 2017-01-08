FETÖ'den tutuklu olanlar için cezaevleri uyarıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, tutuklu bulunan FETÖ'cüler için il komutanlıklarını uyardı. Komutanlıklardan, FETÖ tutuklularının bulunduğu cezaevlerine yazı gönderildi. Yazıda, FETÖ tutuklularının kaçma girişiminde bulunabilecekleri yönünde istihbarat bilgileri bulunduğu belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, hapishanelerde tutuklu bulunan FETÖ üyeleri için kırmızı alarm verdi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında işlemleri yapılan 103 bin 850 şüpheliden, 41 bin 326'sı tutuklandı. Tutuklular, çeşitli cezaevlerinde duruşmalarını beklerken, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı FETÖ tutuklularının bulunduğu cezaevlerine yazı gönderdi.

'FİRAR ARAYIŞINDALAR' UYARISI

Hapishanede kalan FETÖ tutuklularının cezaevinden firar arayışı içerisinde oldukları yönünde bilgilerin bulunduğu belirtilen yazıda, tutukluları ziyaret eden avukat, aile ve benzeri şahısların kaçma girişimine yardımcı olabilecekleri vurgulandı. Yazıda, "Özellikle hastane, duruşma gibi cezaevinden çıkış durumlarında kaçma girişiminde bulunabilecekleri" gibi teyide muhtaç bilgiler mevcut olduğu kaydedildi. Yapılan uyarıda da, bu bilgiler ışığında olabilecek firar girişimlerine karşı görevlilerin daha özenli davranmaları ve tedbir almalarının önemli olduğu belirtildi. Yapılan uyarılar sonrası, İstanbul Silivri Cezaevi'nde önlemler artırıldı.

Zengin olacağız yalanı ile kandırmaya çalıştı

FETÖ üyelerinin daha önce cezaevlerinde not kağıtlarıyla haberleştiği ortaya çıkmıştı. Notlarda "En kısa zamanda kurtulacağız buradan. Ümidinizi asla kaybetmeyin" yazılı ilk notta, "Bir sıkıntınız olursa iletin. ByLock terörden ceza için yeterli delil değil. Hele telefon, tablet filan imaj alınmadıysa delil dahi sayılmaz" ifadeleri yer alıyor. Notta, "İleride çok büyük tazminatlar alacak ve zengin olacaksınız. Sadece sabır" ifadeleri yer aldı.

Hem FETÖ'ye hem PKK'ya darbe!

Yeni yayımlanan KHK'lar ile TSK yapılanması ve iç güvenliğe ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Yurtdışına kaçan terör örgütü üyeleri ve hakkında soruşturma yürütülenler, üç ay içinde yurda dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını üç ay daha uzatma kararı vermesinin ardından üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) daha yayımlandı. Yeni KHK'lerle, sadece FETÖ ve PKK terör örgütüne değil, sosyal medyadaki provokasyon terörüne karşı da tedbir alındı. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik tarihi kararların damga vurduğu KHK'lere göre, Ordudaki atama ve terfilere yeni düzen geldi. Yurt dışına kaçan FETÖ ve PKK mensuplarının vatandaşlıktan çıkarılabilmesine yönelik adım da KHK'lerle atıldı.