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FETÖ'den tutuklandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski  Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat, tutuklandı.

22 Ağustos 2017 Salı 00:17
FETÖ'den tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma çerçevesinde  gözaltına alınan eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Polat'ın, sorgusu  tamamlandı.

Polat, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü  yöneticisi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı veri?len eski? Erdek Mayın  Fi?lo Komutanı Tuğami?ral Polat, 18 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 00:17
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