FETÖ'den tutuklandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat, tutuklandı.22 Ağustos 2017 Salı 00:17
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Polat'ın, sorgusu tamamlandı.
Polat, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü yöneticisi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı veri?len eski? Erdek Mayın Fi?lo Komutanı Tuğami?ral Polat, 18 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.