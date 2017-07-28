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FETÖ'den tutuklanan eski vekilin eşi 6 milyon TL'yi çekmek istedi!

Eski AK Parti milletvekili FETÖ Çatı davasının tutuklu sanığı İlhan İşbilen’in, eşi Nebahat Evyap İşbilen, özel bir bankadan 5 milyon 876 bin 664 TL çekmek isteyince, yaşlılık aylığı dışında tüm hesaplarına ve sahibi olduğu şirketlerdeki hisselerine tedbiren el konulduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İşbilen hakkında açılan soruşturma da yer yönünden yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:30
FETÖ'den tutuklanan eski vekilin eşi 6 milyon TL'yi çekmek istedi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen, özel bir bankanın Etiler şubesinde bulunan hesabındaki 5 milyon 876 bin 664 TL’yi çekmek istedi. Paranın yüklü miktarda olması nedeniyle MASAK bu durumu savcılığa bildirdi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak, İşbilen’in hesaplarına tedbir konulması talebiyle Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Mahkemenin, geçtiğimiz mayıs ayında aldığı kararda, İşbilen’in hesabında bulunan nakit parayı çekmeye çalıştığı belirtilerek, nakit bakiyeyi çekmek istemesi sebebiyle gerçekleştirilen işlemlerin 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun, işlemlerin ertelenmesi başlıklı 19A maddesi uyarınca 30 gün süre ile ertelendiği, şüphelinin işlemlerinin mal varlığı değerlerini kaçırmaya yönelik işlemler kapsamında olabileceği değerlendirildiği gerekçesiyle yapılan ihbar üzerine söz konusu şüphelinin belirtilen hesabının bulunduğu ve tüm bankalardaki hesaplarına ’almış olduğu yaşlılık aylığı hariç’ olmak üzere, tapuda kayıtlı tüm taşınmazlarına ve ortağı ve sahibi olduğu şirketlerdeki hisselerine tapuda kayıtlı tüm taşınmazlarına ve ortağı ve sahibi olduğu şirketlerdeki hisselerine tedbiren el konulmasına karar verildi" denildi.

İŞBİLEN HAKKINDA ’TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ’ SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA AÇILDI

Banka hesaplarına ve mal varlığına tedbiren el konulan Nebahat Evyap İşbilen hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ’silahlı terör örgütü üye olma’ suçundan soruşturma başlattı.

Ancak savcılık soruşturma dosyasını, yetkesizlik kararı vererek Mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Yetkisizlik kararında, "İşbilen’in, 5 Milyon 876 bin 664 TL bakiye nakit çekmek istemesi sebebiyle hesabına Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konulduğu ve hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin adli kontrol kararı verdiği belirtilerek, Ancak şüpheli şahısın yurt içi ikamet adresinin ve suç yerinin İstanbul Adli Yargı sınırları içerisinde kaldığı, şüphelinin fiili olarak yaşadığı yerin de İstanbul olduğu dosyanın yapılan incelenmesinde anlaşılmakla, Cumhuriyet Başsavcılığımızın yer itibariyle yetkisizliğine karar verildi." denildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:30
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Nebahat Evyap İşbilen
  3. MASAK
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