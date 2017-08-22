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FETÖ'den şimdi de 'Patates şirket' oyunu

FETÖ yurtdışında kurduğu 'Patates şirket'ler üzerinden, eleman alımı yapar gibi Türkiye'deki kripto isimlerini bu ülkelere kaçırıp oturma izni alıyor

22 Ağustos 2017 Salı 11:19
FETÖ'den şimdi de 'Patates şirket' oyunu

FETÖ uslanmıyor.15 Temmuz Darbe girişiminin ardından kirli yüzü tüm dünyada deşifre olan FETÖ mensuplarının yurtdışına kaçışlarını kolaylaştırmak amacıyla çok sayıda 'Patates Şirket'ler kurdukları ortaya çıktı. ABD'de Pensilvanya'da kaçak hayatı süren teröristbaşı Fetullah Gülen'in özellikle Güney Afrika, Kırgızistan, Gürcistan, Saray-Bosna başta olmak üzere yapılandığı çeşitli ülkelerde üst düzey eleman sıkıntısı derdine düştü. Özellikle Türkiye'de özel sektörde faaliyet gösteren bu tarzdaki kriptolarına ihtiyaç duyan Gülen 'kaçın' çağrısı yaptığı belirtiliyor.

Bürokratik engelleri aşıyorlar

Yeni şirket kuran FETÖ'cüler bu şirketlere tıpkı eleman alımı yapar gibi Türkiye'den kripto ihraç etmeye başladı. Bu yöntem sayesinde bürokratik engelleri aşmaya çalışan FETÖ'cüler daha sonra oturma izni almak için gerekli evrakları da yine bu şirketler üzerinden hazırlıyor. Yerel kaynaklar Saraybosna'da Başçarşı'da kurulan çok sayıda FETÖ üyelerine ait dükkan ve işletmenin bulunduğuna dikkat çekiyor.

İtibarı gittikçe zayıflıyor

FETÖ'nün kripto elemanlarını yurtdışına göndermek istemesinin nedeni ise yurtdışındaki itibarlarının gittikçe azalmaya başlamış olması. FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin illegal olduğunu anlamaya başlayan yurtdışındaki bazı bürokratlar ülkelerinin de olmasından endişe duyuyor.

Öğrenci olarak giden de var

FETÖ'cülerin patates şirket kurmanın dışında başvurdukları bir başka yöntemin de örgütün güdümünde olan okullara öğrenci olarak adamlarını yerleştirmek olduğu ifade ediliyor. Böylece öğrenci statüsüne kavuşan FETÖ'cünün yine aynı şekilde oturma izni alması kolaylaşıyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:19
  1. FETÖ Patates şirket
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  • KokarcaKokarca2 sa önce
    Hiç çürümüş patatesle karşılaştınız mı? 1 haftalık lağım faresi leşinin kokusu onun yanında hiç kalır! Gülen öyle kokuştu işte!
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi2 sa önce
    Def olup gitsinler hainler
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