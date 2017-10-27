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FETÖ himmeti POS cihazlarına bağlamış

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, FETÖ’nün Kaynak Holding aracılığı ile POS'ları kullanarak nasıl yasadışı para topladığını anlattı.

27 Ekim 2017 Cuma 14:03
FETÖ himmeti POS cihazlarına bağlamış

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, kaleme aldığı son yazısında FETÖ’nün Kaynak Holding aracılığı ile POS'ları kullanarak nasıl yasadışı para topladığını anlattı. POS işlemlerinin zamanlamaları ve abonelik bedelleri ile çekilen tutarlar arasındaki uyumsuzluk örgütün yasadışı para trafiğini ortaya koyduğunu ifade eden Güngör, “Örneğin, Kaynak Holding'in şirketlerinden Işık Yayıncılık. Şirketin POS dökümleri müfettişlerce incelenmiş. Örgüt elemanları dergi aboneliği veyahut kitap ücreti adı altında çok yüksek paraları POS cihazıyla taksitlendirmiş. Misal, 52 TL'lik bir abonelik için kredi kartından taksitle 500 TL alınmış. Hatta çoklu aboneliklerde fiziki teslimatlar dahi yapılmamış. POS'larda fazla fazla çekilen paralar da himmet, burs ve kurban bağışlarına eklenmiş.” dedi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN…

Güngör, FETÖ’nün himmet musluğunun kesilmemesi için elemanlara tüm kolayları sağladığını ifade ederek, örgütün bu yöntemle bir yandan Bank Asya'nın iş hacmini büyütürken, diğer yandan da himmette süreklilik sağladığını ve dikkat çekmemek için de Bank Asya dışındaki bankaların da POS cihazlarını da kullandığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 14:03
  1. Dilek Güngör
  2. FETÖ
  3. Kaynak Holding
  4. Dilek Güngör yazıları
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