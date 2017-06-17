FETÖ’den ödüllü aktivist camide peçeyi yasakladı

Münübe Yılmaz

FETÖ’nün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'nda Türkçe Özel Ödülü alan, Almanya doğumlu Türk-Kürt kökenli hukukçu ve yazar Seyran Ateş, Berlin'de Cuma günü açtığı sözüm ona "camiye" peçelilerin girmesini yasakladı. "Liberal Müslümanlar" için açtığını söylediği camide, kadın-erkek, Sünni-Şii herkesin, ayrı bölümlerde olmadan birlikte ibadet edebileceğini söyleyen “çakma imam” Ateş, "Bundan daha mutlu olamazdım. Bu camiyi açmak benim hayalimdi ve şimdi gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Camiyi açmak için 8 yıldır mücadele verdiğini vurgulayan FETÖ’nün 2014 yılındaki olimpiyatında özel ödül alan Ateş, “cami” diye nitelendirdiği yere, ünlü İslam düşünürlerinden İbn-i Rüşd ve Alman yazar Johan Wolfgang Goethe'ye atfen İbn-i Rüşd Goethe Camii ismini verdiğini söyledi. Luteryen kilisesinin 3. katında bulunan bir salonu bir yıllığına kiralayan Ateş, Alman Der Spiegel dergisine verdiği demeçte "Bu camiye kadınlar başı açık girebilir, hatta imamlık dahi yapabilirler. Burası liberal Müslümanların Almanya'daki yüzü olacak. Ancak camiye peçeli hanımlar alınmayacak” diyerek nasıl bir din(!) anlayışına sahip olduğunu ortaya koydu.