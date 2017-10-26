Kurtulmuş, Kartepe Zirvesi'nde konuştu: FETÖ'den kurtulduk deyip oturamayız

Zirve '15 Temmuz ve darbeler Sempozyumu' adıyla yoğun bir katılımla başladı. Yaklaşık 400 kişilik salonun tamamen dolduğu sempozyumda misafirler 4 salondan açılış programını takip etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından The Green Park Kartepe Otel'de düzenlenen zirvenin açılış programında, sempozyumun Onursal Başkanlığı'nı da üstlenen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş konuşma yaptı. Kurtulmuş, Kartepe Zirvesi için ''Türkiye'nin Davos'u gibi, iddialı bir çıkışla başlıyor. İnşallah Davos'u da geçip dünya çapında önemli bir etkinlik haline gelir'' dedi.

FETÖ'DEN KURTULDUK DEYİP BİR KÖŞEDE OTURAMAYIZ

Kurtulmuş konuşmasına şöyle devam etti; ''Bu güzel zirvede sizinle olmaktan onur duyuyorum. Arkadaşlarımız projeyi bana anlattıklarını büyük bir heyecan duyacağımı kendileriyle paylaştım. Türkiye'nin Davos'u gibi, iddialı bir çıkışla başlıyor. İnşallah Davos'u da geçip dünya çapında önemli bir etkinlik haline gelir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Esas mesele halkların, milletlerin dediği mi olacak, yoksa güç odakların dediği mi olacak? Demokrasi mücadelesi, iradenin insanlık tarihi boyunca bir avuç azınlığın değil halkın elinde olmasıdır, demokrasi budur. Yegane söz sahibi millettir. Cenab-ı Allah’tan bu millete bir daha böyle bir gece yaşatmamasını diliyorum. Bu kadar bedel ödemiş bir millet olarak demokrasi kültürümüz tam anlamıyla yerleşmiş değil. İktidara gelenlerin iktidardan gönderilmesinin tek aracı sandıktır. Seçilmiş olmayan hiçbir mekanizmanın Türkiye’de yönetim sahibi olması kabul edilemez. FETÖ'den kurtulduk deyip bir köşede oturamayız. Bir daha darbe olmayacak bir toplum haline gelmek mecburiyetindeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir darbe dış güçlerin etkisi olmadan gerçekleşmez. Sadece Türkiye'de değil tüm darbelerde iç odakların yanı sıra dışarıdaki pis ellerin de etkisi vardır. Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım milli bağımsızlığımızı önemseyerek dış güçlerden etkilenmeyecek bir yapıyı tesisi etmeliyiz''

VALİ AKSOY DA KONUŞMA YAPTI

Sempozyumunda konuşan diğer bir isim ise Vali Hüseyin Aksoy oldu. Aksoy Türkiye'nin darbe teşebbüsleri ve darbeler konusunda acı deneyimler yaşayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgesinde hızla gelişen ve büyüyen bir ülke olduğunu belirten Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefine dikkat çekti.

Aksoy şunları söyledi;

"15 Temmuz gecesi, bu darbe teşebbüsüne karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı demokrasiye sahip çıkma daveti, tam anlamıyla karşılık bulmuş ve Türk halkı meydanlara inerek demokrasi nöbeti tutmuştur. Darbe teşebbüsü halkımızla birlikte, hükümetimiz, vatansever silahlı kuvvetler mensupları ve medyamızın destekleriyle engellenmiştir. Bu millet 15 Temmuz gecesi duruşuyla egemenliğin millete ait olduğunu, bunun üzerine kayıt ve şart konulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği gündür."

Yalçın Taşbaşı / Kocaeli