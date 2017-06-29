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FETÖ'den kız öğrencilere askerle evlenin baskısı

Aydın'daki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan ve örgütte "abla" konumunda olduğu belirtilen Z.A, ifadesinde örgütün üniversitedeki kız öğrencilerine uyguladığı yöntemleri anlattı.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:27
FETÖ'den kız öğrencilere askerle evlenin baskısı

Aydın'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgüt içinde "abla" konumunda olduğu belirtilen şahıs, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, örgütün kız öğrencilere askeri personelle evlenme konusunda baskı yaptığını anlattı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Z.A, ByLock kullandığının tespit edilmesi sonrası ek ifade için İl Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini bildiren Z.A'nın ifadesinde, örgütün öğrenci yurtlarındaki yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdiği öğrenildi.

Başı açık öğrencilere askeri personelle evlenin baskısı 

Örgütün sohbet yaptığı evlere kod isim verdiğini vurgulayan Z.A, sohbetlerde çok nadir gördüğü birinin, kız öğrencilere bazı konularda baskı yaptığına şahit olduğunu dile getirdi.

Z.A, "Soyadını bilmediğim, Merve adlı veya kod adlı biri vardı. Örgüt evinde bir defa toplantıya katıldığını gördüm. Bu kişi özellikle başı açık öğrencilere baskı yaparak askeri personelle evlenmeleri konusunda telkinde bulunuyordu. Bu kişi fazla ortalıkta görünmüyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:27
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Aydın
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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