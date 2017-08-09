FETÖ’den kalleş hamle! Türk işçileri kaçırıp ‘rehine’ havuzu mu kuruyorlar!

Kendisinden 4 aydır haber alınamayan işçi Hakan Öztürk’ün abisi Rasim Öztürk, Akit’e yaptığı açıklamalarında, “Mozambik’te çalışan kardeşim 4 aydır kayıp. Hiçbir haber alamıyoruz. Bu adam buhar olup uçmadı ya? Bu süreçte bizden bir fidye talebinde de bulunulmadı. Mozambik’le ve kardeşimin iş ortamı ile ilgili bilgi aldığımız kaynaklarımız bize FETÖ şüphesini işaret etti. O ülkede bu hain örgütün etkin olduğunu, hatta onlardan habersiz kuş uçmadığı söyleniyor. Biz de açıkçası artık bu olayın içinde FETÖ’nün olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bu gelişmenin ardından, kahpelikte sınır tanımayan hainlerin, Afrika’daki Türk vatandaşlarının kaçırılma işini organize etmiş olabileceği ve kaçırılan Türklerin ilerde sözde ‘esir takası’ gibi bir işte kullanılmak istenebileceği kuşkusu doğdu.

SELİM YAZICI / ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), kendilerine biat etmeyen girişimcilere diz çöktürmek ve Türkiye’yi uluslararası arenada ve halk nezdinde küçük düşürmek maksadıyla, etkin oldukları Afrika ülkelerinde Türk işçileri kaçırmak gibi kahpece bir hamlede bulunduğu öne sürülüyor.

“KARDEŞİMİ FETÖ KAÇIRMIŞ OLABİLİR”

Kendisinden 4 aydır haber alınamayan işçi Hakan Öztürk’ün abisi Rasim Öztürk, Akit’e yaptığı açıklamalarında, “Mozambik’te çalışan kardeşim 4 aydır kayıp. Hiçbir haber alamıyoruz. Bu adam buhar olup uçmadı ya? Bu süreçte bizden bir fidye talebinde de bulunulmadı. Mozambik’le ve kardeşimin iş ortamı ile ilgili bilgi aldığımız kaynaklarımız bize FETÖ şüphesini işaret etti. O ülkede bu hain örgütün etkin olduğunu, hatta onlardan habersiz kuş uçmadığı söyleniyor. Biz de açıkçası artık bu olayın içinde FETÖ’nün olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“TEK UMUDUMUZ DEVLETİMİZ..”

Biri engelli 3 çocuğu olan kardeşinin hanımının akli dengesini yitirmek üzere olduğunu söyleyen Rasim Öztürk, “Biz Mozambik’e gidip kardeşimizi aramak istedik. Ancak dil bilmiyoruz, maddi imkanlarımız da bu iş için yetersiz. Bu olayın içinde siyaset olduğunu düşündüğümüz için açıkçası kendimize de güvenemiyoruz. Bizim, devletimizden başka yardım isteyebileceğimiz hiçbir kimsemiz yok. Tek umudumuz devletimiz” sözleriyle yetkililerden yardım istedi.

“LÜTFEN KOCAMDAN BİR HABER..”

Üç çocuğunun istikbali ve rızkı için Doğu Afrika’daki Mozambik’e gidip burada bir taş ocağında çalışan 35 yaşındaki Hakan Öztürk’ün eşi Zeynep Öztürk de, 18 Mart tarihinden beri kocasından hiçbir haber alamadığını söyledi. Çaresizlik içinden kaldığını ve bir süre sonra kocasının çalıştığı şirketin yetkililerine ulaştığını söyleyen Zeynep Öztürk, “Şirket yetkilileri, kocamın şirket arabasıyla sözde akşam yemeğine çıktığı bir daha geri gelmediğini söylüyorlar. Onlardan da bir netice alamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Bir tanesi yüzde doksan engelli olmak üzere 3 oğlu olduğunu söyleyen Zeynep Öztürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Başkanımızdan, Bakanlarımızdan, Hatay Valisinden ve Milletvekillerimizden yardım istiyorum. Kocama ulaşamıyorum. Ben kadın başıma ne yapacağımı bilemiyorum. Geceleri uyuyamıyoruz. Hayatımızın düzeni bozuldu. Devletimizden yardım istiyorum. Lütfen kocamdan bir haber alsınlar” diye konuştu.

BÜYÜKELÇİLİK KONUNUN TAKİPÇİSİ AMA..

Bu arada Türkiye’nin Mozambik Büyükelçisi Zeynep Kızıltan’ın, kaçırılma olayından 6 gün sonra 24 Mart’ta Mozambik Diplomatik Polisi’ne bir yazı yazarak, Hakan Öztürk’ün durumunu sorduğu öğrenildi. Resmi yazışmalardan da henüz bir sonuç alınamazken, yetkililerin, ülkedeki FETÖ yapılanması üzerine yoğunlaşmaları isteniyor.

HAİNLER, SÖZDE ‘ESİR TAKASI’ MI DÜŞÜNÜYOR..

Bu gelişmenin ardından, kahpelikte sınır tanımayan FETÖ’cü hainlerin, Afrika’daki Türk vatandaşlarının kaçırılma işini organize etmiş olabileceği ve kaçırılan Türklerin ilerde sözde ‘esir takası’ gibi bir işte kullanılmak istenebileceği kuşkusu doğdu. FETÖ’nün Mozambik’teki gücü, örgüt imamlarının Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı gibi çok kritik isimlerle aynı sitede oturmaları gibi ileri bir seviyede bulunuyor. Mozambik Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkedeki FETÖ okullarının fahri başkanlığı ve hamiliğini de gönüllü üstlenmiş durumda. Bu arada, Mozambik’te Hakan Öztürk’ün yanı sıra, 3-4 Türk’ün daha kayıp olduğu öne sürülüyor.

DIŞ İŞLERİ HAREKETE GEÇMELİ..

Kayıp işçinin ailesi, Hakan Öztürk’ün bulunması için Mozambik’i çok iyi bilen, bir önceki Mozambik Büyükelçisi iken geçtiğimiz yıl Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne getirilen Aylin Taşhan’ın konuya el atmasını istiyor.

FETÖ’NÜN ETKİN OLDUĞU ÜLKELERE SEYAHAT UYARISI YAPILMALI

Bu arada Türk devletinin, FETÖ’nün etkin olduğu ülkeler için çok acil seyahat uyarısı getirmesi bekleniyor.