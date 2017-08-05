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FETÖ'den ihraca itiraz için gidince tutuklandı

FETÖ’den ihraç olan komiser yardımcısı valilik binasında yakalandı

05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:03
FETÖ'den ihraca itiraz için gidince tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Sivas Valiliği OHAL Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gidince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen İ.K. ihraç edilmesine itiraz için Sivas Valiliği OHAL Bürosuna geldi. Valilik girişinde Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapılan İ.K. hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Şahıs burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen İ.K. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Gaziantep’e ifade veren İ.K. mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:03
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