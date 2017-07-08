FETÖ'den ihraç edilen polis terk eden eşi için balkonuna pankart astı
Bilecik'te FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen polis evinin balkonuna astığı pankart ile kendisini terk eden eşine tepki gösterdi.08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:24
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fethi K. bir süre önce KHK ile ihraç edildi. Fethi K. daha sonra FETÖ/PDY operasyonunda 31 emniyet mensubuyla birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fethi K. serbest bırakıldı.
TERK EDEN EŞE PANKARTLI TEPKİ: PARAMLA EVLENMİŞ
Fethi K. evine geldiğinde eşi Hicret'in eşyaları toplayıp gittiğini gördü. Eşinin boşanma davası açtığı Fethi K., Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinin balkonuna, 'Param bitti, karım gitti. Paramla evlenmiş, benimle değil' yazılı pankart asıp memleketi olan Bursa'ya gitti.