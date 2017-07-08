FETÖ'den ihraç edilen polis terk eden eşi için balkonuna pankart astı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fethi K. bir süre önce KHK ile ihraç edildi. Fethi K. daha sonra FETÖ/PDY operasyonunda 31 emniyet mensubuyla birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fethi K. serbest bırakıldı.

TERK EDEN EŞE PANKARTLI TEPKİ: PARAMLA EVLENMİŞ

Fethi K. evine geldiğinde eşi Hicret'in eşyaları toplayıp gittiğini gördü. Eşinin boşanma davası açtığı Fethi K., Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinin balkonuna, 'Param bitti, karım gitti. Paramla evlenmiş, benimle değil' yazılı pankart asıp memleketi olan Bursa'ya gitti.

