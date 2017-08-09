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FETÖ’den ihraç edilen öğretmenler dershane kurmuş!

Ders almamışlar. Manisa’da FETÖ’den ihraç edilen öğretmenlerin sözde dershane olarak kullanıldığı evlerde eğitim verdiği öne sürüldü.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 06:52
FETÖ’den ihraç edilen öğretmenler dershane kurmuş!

Ders alamayan öğretmenler ders vermeye çalışmışlar. Manisa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 10 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlen evlerin 2’sinin dershane olarak kullanıldığı ve daha önce FETÖ’den ihraç edilen öğretmenlerin bu evlerde eğitim verdiği iddia edildi. 

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adresleri belirlenen 10 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda para ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Öte yandan örgüt üyelerinin kullandığı iddia edilen 10 evden 2’sinin sözde dershane olarak kullanıldığı ve FETÖ’den ihraç edilen öğretmenlerin buralarda eğitim verdiği öne sürüldü.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 06:52
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