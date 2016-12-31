FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların itirazları karara bağlandı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, meslekten içıkarılmalarına karar verilen 230 hakim ve savcının itirazlarını karara bağladı
Yüksek Kurul, hakim ve savcıların yeniden inceleme taleplerinin reddine karar verdi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, meslekten içıkarılmalarına karar verilen 230 hakim ve savcının itirazlarını karara bağladı
Yüksek Kurul, hakim ve savcıların yeniden inceleme taleplerinin reddine karar verdi.
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