FETÖ'den iğrenç oyun! Meğer o fotoğraf...

A Haber canlı yayınında konuşan A Haber İstihbarat Şefi Kubilay Gülbek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) servis ettiği fotoğraflarla hain bir amaca hizmet ettiğini ifade etti.

Eklenme: 04 Ocak 2017, 18:04
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A Haber canlı yayınında konuşan A Haber İstihbarat Şefi Kubilay Gülbek Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) servis ettiği fotoğraflarla hain bir amaca hizmet ettiğini ifade etti.

Sosyal medyada Ortaköy saldırganı diye fotoğrafları servis edilen Ramazan İşhanı'nın adresinin tespit edilerek polis tarafından öldürülmesi hedeflendi. "Bu olay üzerinden 'polis, masum bir insanı saldırgan diye öldürdü' diyerek algı operasyonu yapmayı amaçladılar. Bugün fotoğrafı paylaşılan Kırgızistanlı vatandaş ise FETÖ kuryesi çıkıyor" diyen Gülbek, Kırgızistanlı FETÖ kuryesinin pasaportunu sosyal medyada yayınlayarak Kırgizstan gizli servisi ve polisinin nabzını ölçtüklerini belirtti.

 
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