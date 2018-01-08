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FETÖ'den hain plan! MHP bayrağıyla...

FETÖ'cü polis şeflerinin kaos çıkarmak için organize ettiği eylemlere ilişkin bir iddianame hazırlandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
FETÖ'den hain plan! MHP bayrağıyla...

İddianameye göre CHP'li Fevzi Şit'e bir suikast planı yapıldı. DHKP-C'nin CHP içine sızdırdığı Şafak Korkmaz'ın, Kâğıthane İlçe Başkanı'na suikast düzenleyerek olay yerine ise MHP bayrağı atarak kaos çıkarılması hedeflendi.

KURYE AVUKAT: Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İddianamede suikast planını işleme koymak isteyen İsmet Özdemir'in ifadesi yer aldı. Özdemir, eylem talimatının örgütte 'Abla' kod ismiyle anılan Asuman Akça tarafından avukat yapılanmasında yer alan Ebru Timtik vasıtasıyla elden verildiğini aktardı. Timtik'in kurye olarak görev yaptığını, eylemlerde kullanılacak silahı ise Hakan Kuşbeygi'den temin ettiğini aktardı.

Özdemir, eylem talimatında ise Şafak Korkmaz'ı CHP'li Gençlik Kolları'na yerleştirmesinin, CHP İlçe Başkanı hakkında detaylı bilgi toplamasının ve bu şahsın işyerinden ve evinden giriş çıkışlarını rapor etmesinin yazdığını söyledi. Ayrıca ilçe başkanının kullandığı aracın plakasını tespit etmesi de isteniyordu.

BAYRAĞI ALIP BEKLEDİM': Kaos timinin kurulmasıyla ilgili FETÖ'nün DHKP-C'yi organize etmek için angaje ettiği Asuman Akça ile yüz yüze görüştüğünü aktaran İsmet Özdemir, "Örgütte yeni bir silahlı ekip kurulduğunu beni de Nurtepe'de örgüt adına faaliyet yürüten Şafak Korkmaz ile birlikte ekibe yerleştirmek istediklerini, bu ekibin sorumluluğunun bende olacağını söyledi" dedi. Ebru Timtik'le tekrar buluştuğunu ifade eden Özdemir, "Korkmaz'ın ilçe başkanını öldürdükten sonra olay yerine MHP bayrağı koyacağını, örgüt mensubu ve sempatizanlarının da MHP binalarına saldırarak kaos yaratacağını söyledi. Ben de MHP bayrağını aldım ve bilgilerin netleşmesini bekledim" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
  1. fevzi şit
  • VatandasVatandas34 dk önce
    Serefdiz hainler butun suikastlarin arkasinda bu kopekleerin parmagi var
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