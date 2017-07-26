FETÖ'den gözaltına alınan Erol Yılmaz tahliye oldu

Geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya tutuklanmıştı.

FETÖ'cü hakim ve savcılara ev temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Erol Yılmaz İrfanoğlu da 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Erol Yılmaz tahliye edildi.