Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'den gözaltına alınan Erol Yılmaz tahliye oldu

FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya’ya ev temin eden Erol Yılmaz İrfanoğlu tahliye edildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:27
FETÖ'den gözaltına alınan Erol Yılmaz tahliye oldu

Geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya tutuklanmıştı.

FETÖ'cü hakim ve savcılara ev temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Erol Yılmaz İrfanoğlu da 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Erol Yılmaz tahliye edildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:27
  1. Dursun Ali Gündoğdu
  2. FETÖ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi
    1. Sakarya'da bir ton uyuşturucu ele..
    2. Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopya..
    3. Araplar o bölgeye gelmeye başladı
    4. İran'dan Van'a kaçmaya başladılar
    5. Çocukları tutuklamaya başladılar
    6. FETÖ'den gözaltına alınmıştı! Tahliye..
    7. Her yerde aranıyorlardı! Kaçarken..
    8. Alman ordusuna ait helikopter düştü!
    9. İran’dan Mısır’a Kudüs tiyatrosu!
    10. Siyonist İsrail'e gözdağı verdiler...
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım..
    12. CIA başkanı ağzından kaçırdı: Hükümeti..
    13. Bombalar onu kör etti... Türkiye'ye..
    14. Sis bulutu dağılınca ''Ölüm makinesi''..
    15. Terim istifa etti, Galatasaray uçuşa..
    16. FETÖ'den Almanya'ya ispiyonculuk..
    17. Trump'tan sert çıkış: Onun hayranı..
    18. Arda'dan Fatih Terim için imalı mesaj
    19. Korkunç olay! Bez bebek yerine gerçek..
    20. Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı