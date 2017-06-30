Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ’den gözaltı sayısı 16’ya yükseldi

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınların sayısı 16’ya çıktı.

30 Haziran 2017 Cuma 18:53
FETÖ’den gözaltı sayısı 16’ya yükseldi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bu sabah Samsun merkezli Çarşamba, Salıpazarı, 19 Mayıs ve Kavak ilçeleri ile Trabzon’u kapsayan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çoğunluğu FETÖ’nün müzahir kurum çalışanları, ihraç kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 16 kişi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:53
  1. Trabzon
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Samsun
  4. Salıpazarı
  5. Kavak
  6. Çarşamba
  7. 19 Mayıs
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltında!
    1. Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 13..
    2. Gaziantep’te terör operasyonları hız..
    3. Şanlıurfa'da fezi kaza!
    4. Viranşehir’de saman yüklü tır yandı
    5. Araplar Ordu'ya çıkarma yaptı
    6. 23 terörist etkisiz hale getirildi
    7. Her yerde aranıyor! Cübbeli Ahmet Hoca..
    8. Erdoğan, Trump ve Putin ile ne..
    9. FETÖ’den gözaltı sayısı 16’ya yükseldi
    10. Mezarlıklarda yenileme çalışmaları..
    11. Hakkari-Van karayolu selden ulaşıma..
    12. İsmail Baran esnaf ile bir araya geldi
    13. 112 bin kök Hint keneviri imha edildi
    14. ABD Savunma Bakanlığı'dan Türk hackera..
    15. BM'den Kıbrıs açıklaması: Görüşmede...
    16. Tarlaya uçan otomobilde can pazarı
    17. Borsa haftalık kapanış rekorunu kırdı
    18. Operasyon hareketliliği: Erdoğan'dan..
    19. Kılıçdaroğlu'nun 15 gündür kaldığı..
    20. Emenike, Shakhtar Donetsk’le temasta
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...