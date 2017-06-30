FETÖ’den gözaltı sayısı 16’ya yükseldi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bu sabah Samsun merkezli Çarşamba, Salıpazarı, 19 Mayıs ve Kavak ilçeleri ile Trabzon’u kapsayan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çoğunluğu FETÖ’nün müzahir kurum çalışanları, ihraç kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 16 kişi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.