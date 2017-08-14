FETÖ'den Erdoğan'a alçak tehdit!

Fetullahçı terör örgütüne güvenlik güçleri düzenlediği operasyonlarla darbe üstüne darbe indiriyor. Örgütün kripto elemanları baskınlarla tek tek yakalanıyor. Elemanlarının itirafçı olmasını engelleyen ihanet çetesi son çare olarak suikast planlarına başladı. Kripto elemanları deşifre olan örgüt, terör elebaşı Gülen’i de eylemlerinden soyutlaştırarak harekete geçti. Kamikaze eylemler için FETÖ’nün tüm medya gücü devreye sokuldu.

Tetikçi Uslu başlattı

Örgüt mensuplarına gönderilen umut mesajları etkili olmadı. Dağılmayı önlemeye çalışan FETÖ, militanlarına “Suikast düzenleyerek bu işi bitireceğiz” mesajı gönderdi. Kirli kampanya tetikçi Emre Uslu’nun “Batı’da liderler gelir gider… Doğuda liderler ölür gider” tweetiyle başlatıldı. Örgütün medya trolleri talimat üzerine harekete geçti.

Medya trolleri devrede

FETÖ’nün kapatılan S haber kanalı yerine yayın yapan ‘shaber3’ adlı internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça hedef gösterildi. Seyfi Mert tarafından kaleme alındığı belirtilen yazının başlığında “Ey zalim sonun yakındır!” yazıyor. Örgütün tetikçisi Mert, “Günümüz çağdaş mütefekkirleri ve basireti açık olanlar süreci iyi okuyup söylenmesi gerekenleri söyleyerek vazifelerini çoktan yaptılar” diyerek FETÖ elebaşı Gülen’i işaret etti. “Zulmün sonu hakikaten yakın. Zulmün ömrünün boyu epeyce kısaldı. Hazırlıklı olmak da gerekiyor” diyerek örgüt mensuplarına mesaj gönderdi. “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır” denilen yazıda yeni bir kalkışma ve suikast hazırlığının mesajı verildi. Darbeci Gülen'in Herkül.org sitesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan Bamteli sohbetinin tanıtımında suikast ve komplo sözcükleri dikkat çekti. Gülen'in yayınlanacak konuşmasının tanıtım videosunu dinleyen uzmanlar komplo, faili meçhul, suikast sözcükleriyle örgüte suikast talimatı verdiğini değerlendiriyorlar.

Hazırlıklı olun işareti

Terör elebaşı Fetullah Gülen'in pazartesi günü Herkül.org'ta yayınlanacak konuşmasının tanıtımı şu şekilde: “Hizmet gönüllülerinin bilhassa 15 Temmuz Kontrollü Darbe Tiyatrosu'ndan bu yana çektiği ızdırapların katlanmasına sebep olabilecek önemli bir komploya dikkat çeken Hocaefendi, faili meçhul bir takım suikast girişimlerinin dünya kamuoyunu ikna etmek için düzenlenebileceğini ve bunların da Hizmet'in üzerine yıkılmaya çalışılacağının konuşulduğunu ifade etti.”

Kendilerini açık ettiler

Ayağa düşmüş şekilde konuşulan komplo hazırlığına göre önemli bazı isimlerin öldürülmesiyle Türkiye'de büyük kargaşa çıkarılması planlanıyor. 15 Temmuz'un bir senaryo olduğunu söyleyen yurtdışındaki çevreleri ikna etmek için ellerinden gelen şeytanlığı yapabileceklerini ifade etti. Üçüncü şeytanlık dönemi olarak ifade edilen bu dönemin daha büyük zulümlerin kapısını aralayabileceğine dikkat çekti. FETÖ’cüler bir yandan “Suikastlar bize komplo için gerçekleştirilecek” derken, diğer yandan “Erdoğan son demlerini yaşıyor” gibi ifadelerle gerçek niyetlerini açık ettiler.

Beyni sulandı

FETÖ elebaşı Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından uluslararası medyaya peş peşe demeçler vermişti. 250 vatandaşın şehit olduğu geceyi Gülen, “Olanlar askeri darbeden çok bir Hollywood filmine benziyor, sahnelenmiş bir senaryo gibi görünüyor” şeklinde yorumlamıştı. Aradan geçen bir yılın ardından 15 Temmuz’un yıldönümünde darbe olduğunu kabul etti. Kanlı kalkışmanın sorumlularına Feto beddua etti. İhanet çetesinin lideri, suikast ve komplo sözcüklerine vurgu yaptığı son sohbet videosunda ise yaşananları yine ‘tiyatro’ olarak nitelendirdi. Sözlerinden çark eden FETÖ elebaşı şimdi suikast planı yapıyor.