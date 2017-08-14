FETÖ'den Erdoğan'a alçak tehdit!
MİT ve emniyetin art arda düzenlediği operasyonlarla kripto elemanları deşifre olan FETÖ suikast planlarına başladı. FETÖ tetikçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi. Feto da yayımladığı videoyla örgüte suikast talimatı verdi.14 Ağustos 2017 Pazartesi 08:52
Fetullahçı terör örgütüne güvenlik güçleri düzenlediği operasyonlarla darbe üstüne darbe indiriyor. Örgütün kripto elemanları baskınlarla tek tek yakalanıyor. Elemanlarının itirafçı olmasını engelleyen ihanet çetesi son çare olarak suikast planlarına başladı. Kripto elemanları deşifre olan örgüt, terör elebaşı Gülen’i de eylemlerinden soyutlaştırarak harekete geçti. Kamikaze eylemler için FETÖ’nün tüm medya gücü devreye sokuldu.
Tetikçi Uslu başlattı
Örgüt mensuplarına gönderilen umut mesajları etkili olmadı. Dağılmayı önlemeye çalışan FETÖ, militanlarına “Suikast düzenleyerek bu işi bitireceğiz” mesajı gönderdi. Kirli kampanya tetikçi Emre Uslu’nun “Batı’da liderler gelir gider… Doğuda liderler ölür gider” tweetiyle başlatıldı. Örgütün medya trolleri talimat üzerine harekete geçti.
Medya trolleri devrede
FETÖ’nün kapatılan S haber kanalı yerine yayın yapan ‘shaber3’ adlı internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça hedef gösterildi. Seyfi Mert tarafından kaleme alındığı belirtilen yazının başlığında “Ey zalim sonun yakındır!” yazıyor. Örgütün tetikçisi Mert, “Günümüz çağdaş mütefekkirleri ve basireti açık olanlar süreci iyi okuyup söylenmesi gerekenleri söyleyerek vazifelerini çoktan yaptılar” diyerek FETÖ elebaşı Gülen’i işaret etti. “Zulmün sonu hakikaten yakın. Zulmün ömrünün boyu epeyce kısaldı. Hazırlıklı olmak da gerekiyor” diyerek örgüt mensuplarına mesaj gönderdi. “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır” denilen yazıda yeni bir kalkışma ve suikast hazırlığının mesajı verildi. Darbeci Gülen'in Herkül.org sitesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan Bamteli sohbetinin tanıtımında suikast ve komplo sözcükleri dikkat çekti. Gülen'in yayınlanacak konuşmasının tanıtım videosunu dinleyen uzmanlar komplo, faili meçhul, suikast sözcükleriyle örgüte suikast talimatı verdiğini değerlendiriyorlar.
Hazırlıklı olun işareti
Terör elebaşı Fetullah Gülen'in pazartesi günü Herkül.org'ta yayınlanacak konuşmasının tanıtımı şu şekilde: “Hizmet gönüllülerinin bilhassa 15 Temmuz Kontrollü Darbe Tiyatrosu'ndan bu yana çektiği ızdırapların katlanmasına sebep olabilecek önemli bir komploya dikkat çeken Hocaefendi, faili meçhul bir takım suikast girişimlerinin dünya kamuoyunu ikna etmek için düzenlenebileceğini ve bunların da Hizmet'in üzerine yıkılmaya çalışılacağının konuşulduğunu ifade etti.”
Kendilerini açık ettiler
Ayağa düşmüş şekilde konuşulan komplo hazırlığına göre önemli bazı isimlerin öldürülmesiyle Türkiye'de büyük kargaşa çıkarılması planlanıyor. 15 Temmuz'un bir senaryo olduğunu söyleyen yurtdışındaki çevreleri ikna etmek için ellerinden gelen şeytanlığı yapabileceklerini ifade etti. Üçüncü şeytanlık dönemi olarak ifade edilen bu dönemin daha büyük zulümlerin kapısını aralayabileceğine dikkat çekti. FETÖ’cüler bir yandan “Suikastlar bize komplo için gerçekleştirilecek” derken, diğer yandan “Erdoğan son demlerini yaşıyor” gibi ifadelerle gerçek niyetlerini açık ettiler.
Beyni sulandı
FETÖ elebaşı Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından uluslararası medyaya peş peşe demeçler vermişti. 250 vatandaşın şehit olduğu geceyi Gülen, “Olanlar askeri darbeden çok bir Hollywood filmine benziyor, sahnelenmiş bir senaryo gibi görünüyor” şeklinde yorumlamıştı. Aradan geçen bir yılın ardından 15 Temmuz’un yıldönümünde darbe olduğunu kabul etti. Kanlı kalkışmanın sorumlularına Feto beddua etti. İhanet çetesinin lideri, suikast ve komplo sözcüklerine vurgu yaptığı son sohbet videosunda ise yaşananları yine ‘tiyatro’ olarak nitelendirdi. Sözlerinden çark eden FETÖ elebaşı şimdi suikast planı yapıyor.
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Kudüs 34 dk önce Minareyi çalan kılıfını hazırlar.. Kml41 dk önce Hoooşşşt it herifler boşver 47 dk önce Ne düşünüyorsun?alçak çatlı ve yeşil dediğin domuzlar zaten fetocu teröristler Yusuf 49 dk önce Bizim istihparatcilar uyuyor. Sunlardan bir kactanesini bir gebertseler boyle cesaretli bir sekilde tehditlar savuramazlardi. Ruslar kadar olamadik adamlar memlekette cecen komutan birakmadi. Pkksavar55 dk önce Böyle mendebur bir insan dünyaya gelmiş midir?? Ancak rabbim canını cehennem çukuruna göndereceği günler de çok yakındır inşaallah.... emin59 dk önce Ben gerçekten tek bir ceketinden başka ceketi olmayan biriyim! devleti yönetenlerin böyle bir komplo konuştuğundan hiç haberim yok. Sen bunu nereden biliyorsun çakma tek ceketli adam! Hala dinleme mi yapıyorsun? Burada yapılmak istenen 1. korku salmak, 2. takipçilerini umutlandırmak,3. dediği olursa, "işte biz söylemiştik bunu kendilerinin yapacağını" demek. Adamın konuşmasında çok enteresan başka ifadeler ve sublimal küfriyat mesajları var. "meccanen(bedelsiz) müslüman olmuşuz, peygambere ümmet olmuşuz, meccanen doğru yolda olmuşuz" diyor. ateistlerin en çok kullandığı sorulardan biri. "bizim ne özelliğimiz vardı müslüman doğmuşuz ve müslüman ülkelerde doğmayanların suçu ne vs" bir de cehenne atılmak üzere olan saçı sakalı ağarmış kişinin "allahım ben senin hakkında böyle düşünmezdim" demesi. burada da ateistlerin cehennemin şiddeti hakkında insanlara verdikleri şüpheyi vermeye çalışıyor ve bu mevzulardan neden bahsettiği de belli değil. Ayhan sırma 1 sa önce Aman ha!!! Su uyur düşman uyumaz bu fetö canileri her şeyi yapar Diriliş1 sa önce Onlar öyle düşünüyorsa bizde sadece onları değil çoluğu çocuğunu ibret için sallandıralım bakalım yapabileceklermi mesela Büyük elçi katilinin ailesinden başlayalım Osmanlı boşuna Şehzadeleri öldürmemiştir. hasan ali1 sa önce biz bu şerefsizin adamlarını vatan hainlerini alıp içerde bi güzel beslersek bunlarda böyle azar . vuralım boyunlarını gitsin ismail hakki efendi1 sa önce acinacak haldesin 50yildir avrupanin birsehrinde yasiyoruyahain senin gibi haindegilim vatanim icin canimi verrim burda cok hain gördun zamanla kahrindan ölduler vatanim diye ama sen ufurukcu hain fetö birak hainligi allah katinda nasil hesap vereceksin bir suru garibanida yaktin alcak hain