FETÖ’den elçiye şeytani kumpas

MURAT ALAN / İSTANBUL - Fetullahçı teröristlerin FAS’taki okullarının kapatılmasında büyük emeği olan, örgütün ülkedeki faaliyetlerine ciddi darbe vuran Türkiye’nin Fas Büyükelçisi Ethem Barkan Öz’e yönelik FETÖ kumpası deşifre oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ’nün Fas’taki militanlarının, büyükelçiyi görevden aldırabilmek için istihbarat teşkilatlarına taş çıkartacak sinsi bir plan yaptığını ortaya çıkardı. Akit’in ele geçirdiği ByLock belgelerine göre, Rabat Büyükelçiliğinde görev yaptığı anlaşılan Sinan kod isimli Faslı olduğu düşünülen FETÖ’cünün, 111180 ByLock İD’li Hüseyin kod adlı FETÖ abisine gönderdiği Türkiye’nin Fas Büyükelçisi Ethem Barkan Öz’le ilgili iftira mektubunda büyükelçinin çalışkanlığından dert yanılıp görevden aldırılması isteniyor. ByLock üzerinden gönderilen yazıda “Merhabalar, Fas Türk Büyükelçiliğinde hiç iyi şeyler olmuyor. Daha yeni bir arkadaşımız istifaya zorlandı. Büyükelçi Erkan bey çok çalışkan birisi. Onun performansına hiçbirimiz yetişemiyoruz. Geç saatlere kadar özellikle aksam 6’dan sonra bir sürü iş bularak herkesi tutmaya çalışıyor. Çözüm bulun yoksa büyükelçiyi Fas Kralı Majestelerine kadar şikayet etmek istemiyorum” deniliyor.

FETÖ ABİSİNDEN SİNSİ PLAN

111180 ByLock İD’li Hüseyin kod adlı FETÖ abisi ise altında görev yapan ve Türkiye’den Fas’a kaçtığı anlaşılan 27436 kodlu Muhammet Eroğlu isimli firari FETÖ’cüye şeytani bir planla büyükelçiye operasyon çekilmesi emrini veriyor. Hüseyin kodlu militanın gönderdiği talimatta, “Konu: Mektup. Ekteki mektubu Sinan hoca Fransızca olarak hazırlasın sonra bir internet kafeye gidip yeni bir mail adresi alsın, sonra başka bir cefaya gidip Dışişlerinin sayfasına girip şikayet hattına bunu mektup olarak oradaki bilgisayardan yazsın, kendi bilgisayarından yazmasın!” deniliyor. Büyükelçilikteki FETÖ militanın kimliğinin deşifre olmasından çekinen 27436 kodlu Muhammet Eroğlu ise, yine aynı program üzerinden “Abi Fransızcaya çevirelim. Ama bu mektup gittiği zaman kim olduğunu bulmak zor olmaz. İyice istişaresi yapıldıysa yapalım” şeklinde cevap veriyor.

Okullarını kapattırdı

Fas’ın Tanca kentinde 1993 yılında kurulan FETÖ’nün militan devşirme sistemine dahil ettiği Muhammed Fatih Okullarının Kazablanka, Fes, Tatvan ve El-Cedide kentlerinde bulunan toplam 8 şubesi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile geçtiğimiz şubatta kapatılmıştı. FETÖ’nün Fas’taki yapılanmasıyla mücadelede etkin bir rol üstlenen Rabat Büyükelçimiz Ethem Barkan Öz’e yönelik sinsi planının örgüt okullarının kapatılmasına tepki amacıyla yapıldığı vurgulanıyor.